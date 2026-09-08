Títeres, concertos, obradoiros, cabaré titiriteiro e un tributo a Bob Dylan no cámping Lago-Mar de Muxía
Actuarán as bandas Adhara and Ritman, La Gloria e Smooth and Blind
As instalacións do cámping Lago-Mar de Muxía serán escenario ao longo deste mes de setembro dunha vintena de actividades lúdicas e culturais abertas a toda a cidadanía. No programa figuran, entre outras propostas, concertos, obradoiros, unha andaina botánica, unha velada cabareteira-titiriteira e un acto literario.
O cámping está xestionado pola coopereativa cultural Horta Creativa, que ofrece un ambiente familiar e tranquilo onde pasar uns días na natureza no corazón da Costa da Morte e aos pés da praia de Lago. O complexo conta tamén cun restaurante cunha ampla oferta gastronómica de produtos da zona.
Un dos obradoiros é o do proxecto Zolas, para transformar o papel de descarte e fráxil en obxectos sólidos e estéticos. Será un momento para crear e experimentar con calma e aprender todas as posibilidades deste material reciclado. O obradoiro será o sábado 19 ao mediodía e ten un prezo de 18 euros. Para participar é necesario inscribirse.
Por outra banda, o sábado 26, ás 11.00 horas, os asistentes poderán descubrir as plantas silvestres comestibles e medicinais da Costa da Morte cunha andaina botánica e unha degustación da man de Sabores Espontáneos. Aprenderán a identificar as plantas silvestres no seu hábitat, así como a recolectalas e preparalas garantindo a seguridade e a sostibilidade ambiental. A actividade ten un prezo de 12 euros (os menores de 12 anos non pagan) e tamén é necesario inscribirse.
A axenda de concertos inclúe a actuación da banda Adhara and Ritman, que traerá a súa mestura moi bailable de folclore co rock e o reagge o venres 18 ás 21.00 horas.
Outra das citas musicais é a do sábado 19, ás 19.30 horas, co concerto de La Gloria, entre o garage e a psicodelia.
O venres 25, ás 21.00 horas, o grupo Smooth and Blind ofrecerá un tributo a Bob Dylan, e o sábado 26 terá lugar unha sesión de cabaré titiriteiro, un encontro de compañías de teatro de títeres no marco do Encontro Titiriteiro Unima. A cita é ás 23.00 horas, e será unha noite divertida.
O cámping acollerá tamén unha conversa ao redor da presentación do libro Cultura coas persoas no centro, da Deputación da Coruña, sobre distintas persoas e proxectos que están a facer cultura na provincia da Coruña coidando da comunidade. Será o venres 18 ás 19.00 horas.
Así mesmo, o domingo 27, ás 19.30 horas, proxectarase o documental A costa e os castelos, unha viaxe pola Costa da Morte através dos seus castelos, torres e pazos, explorando as historias do pasado e o presente destes lugares. Participará o director da peza, Alejandro Gándara.
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