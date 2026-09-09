La peregrinación para visibilizar la ELA arranca de Arzúa a O Pino con 80 participantes

La Asociación Grupo CompostELA arrancaba este miércoles desde Arzúa para acometer el Camino hasta O Pedrouzo, ya en O Pino. Sería la penúltima etapa del grupo de 80 afectados de ELA que, junto con sus allegados y cuidadores, tratan de dar visibilidad a la enfermedad y mostrar las diversas barreras y obstáculos que se encuentran en la vida diaria. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa y neuromuscular que destruye de forma progresiva las neuronas motoras que controlan el movimiento voluntario.

Otros pacientes

Esta iniciativa jacobea de ComposELA, y además de personas afectadas de ELA, incluye a pacientes de otras enfermedades degenerativas. Y la Guardia Civil, como fuerza de seguridad prevalece en el Camino y dado su carácter Benemérita, los seguirá escoltando y ayudando en todo el itinerario para su seguridad y apoyo en los tramos con dificultad

En concreto, el equipo de acompañamiento está compuesto por guardias civiles de seguridad ciudadana, Oficina Móvil de Atención al Peregrino (OMAP) y el Escuadrón de Caballeria.