La peregrinación para visibilizar la ELA arranca de Arzúa a O Pino con 80 participantes
La Asociación Grupo CompostELA visibiliza la esclerosis lateral amiotrófica mediante una Ruta jacobea
Cuentan con la colaboración constante de la Guardia Civil para superar los obstáculos y llegar hoy a O Pedrouzo
La Asociación Grupo CompostELA arrancaba este miércoles desde Arzúa para acometer el Camino hasta O Pedrouzo, ya en O Pino. Sería la penúltima etapa del grupo de 80 afectados de ELA que, junto con sus allegados y cuidadores, tratan de dar visibilidad a la enfermedad y mostrar las diversas barreras y obstáculos que se encuentran en la vida diaria. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa y neuromuscular que destruye de forma progresiva las neuronas motoras que controlan el movimiento voluntario.
Otros pacientes
Esta iniciativa jacobea de ComposELA, y además de personas afectadas de ELA, incluye a pacientes de otras enfermedades degenerativas. Y la Guardia Civil, como fuerza de seguridad prevalece en el Camino y dado su carácter Benemérita, los seguirá escoltando y ayudando en todo el itinerario para su seguridad y apoyo en los tramos con dificultad
En concreto, el equipo de acompañamiento está compuesto por guardias civiles de seguridad ciudadana, Oficina Móvil de Atención al Peregrino (OMAP) y el Escuadrón de Caballeria.
- Los refugios de Jesús Cintora en Galicia: playas protegidas, miradores y atardeceres en las Rías Baixas
- Netflix ya muestra a Martiño Rivas y José Coronado en su nueva miniserie basada en una novela criminal de Arturo Pérez-Reverte
- Una intervención antidroga en Galicia destapa el negocio de la 'Banca de Dubai': más de una veintena de detenidos y 20 millones de euros localizados en activos
- Muere a los 85 años de edad Hipólito Rodríguez Visos, fundador de la emblemática empresa Mármoles del Río
- Suspendido el mayor festival de música urbana de Santiago
- Cambio de tiempo en Galicia: un frente activo dejará lluvias generalizadas y un descenso de las temperaturas
- Una de las mayores orquestas de Galicia busca bailarines para la próxima temporada de verbenas: estos son los requisitos
- La orquesta que quiere devolver a las verbenas las canciones que marcaron a toda una generación