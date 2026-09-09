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La peregrinación para visibilizar la ELA arranca de Arzúa a O Pino con 80 participantes

La Asociación Grupo CompostELA visibiliza la esclerosis lateral amiotrófica mediante una Ruta jacobea

Cuentan con la colaboración constante de la Guardia Civil para superar los obstáculos y llegar hoy a O Pedrouzo

El grupo de CompostELA a su salida desde Arzúa para alcanzar hoy O Pino

El grupo de CompostELA a su salida desde Arzúa para alcanzar hoy O Pino / Cedida

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Marcos Manteiga Outeiro

Arzúa

La Asociación Grupo CompostELA arrancaba este miércoles desde Arzúa para acometer el Camino hasta O Pedrouzo, ya en O Pino. Sería la penúltima etapa del grupo de 80 afectados de ELA que, junto con sus allegados y cuidadores, tratan de dar visibilidad a la enfermedad y mostrar las diversas barreras y obstáculos que se encuentran en la vida diaria. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa y neuromuscular que destruye de forma progresiva las neuronas motoras que controlan el movimiento voluntario.

Otros pacientes

Esta iniciativa jacobea de ComposELA, y además de personas afectadas de ELA, incluye a pacientes de otras enfermedades degenerativas. Y la Guardia Civil, como fuerza de seguridad prevalece en el Camino y dado su carácter Benemérita, los seguirá escoltando y ayudando en todo el itinerario para su seguridad y apoyo en los tramos con dificultad

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En concreto, el equipo de acompañamiento está compuesto por guardias civiles de seguridad ciudadana, Oficina Móvil de Atención al Peregrino (OMAP) y el Escuadrón de Caballeria.

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