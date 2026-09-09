Casi 47.000 alumnos arrancan curso en la comarca con una ligera bajada del censo

Arranca la vuelta al cole en Galicia con 298.436 alumnos, un 1,5 % menos que en el anterior curso, cuando fueron 302.843. Y la comarca no es ajena a esta ligera variación, similar en términos totales, pero que sigue situando al Concello de Carballo a la cabeza, con 3.688 matriculados en sus centros públicos, concertados y privados, siempre según la Consellería de Educación. Le sigue Ames que, pese a tener más censo y población joven, apenas alcanza los 3.497, no muy lejos de Ribeira, con 3.371.

Provincia coruñesa

De esta forma, y además de los municipios del entorno compostelano citados, en la provincia coruñesa constan 644 chavales con plaza en Arzúa; 190 en A Baña; 2.062 en Boiro; 309 en Boqueixón; m1.021 en Brión; 264 en Cabana; 446 en Camariñas; 216 en Carnota; 1.190 en Cee; 87 en Corcubión; 694 en Coristanco; 232 en Dodro; 59 en Dumbría; 325 en Fisterra; 134 en Frades; 1.331 en A Laracha; 193 en Laxe; 228 en Lousame; 296 en Malpica; 314 en Mazaricos; 887 en Melide; 696 en Muros; 258 en Muxía; 813 en Negreira; 1.890 en Noia; 1.650 en Ordes; 897 en Oroso; 383 en Outes; 991 en Padrón; 353 en O Pino; 806 en A Pobra; 511 en Ponteceso; 769 en O Porto do Son; 1.060 en Rianxo; 368 en Rois; 932 en Santa Comba; 1.697 en Teo; 195 en Tordoia; 211 en Touro; 226 en Trazo; 310 en Val do Dubra; 505 en Vedra; 498 en Vimianzo y 460 en Zas.

Pontevedra

En lo que atañe a los municipios pontevedreses con vínculos con la capital de Galicia, constan 2.281 alumnos en Lalín; 2.120 en A Estrada; 1.311 en Caldas; 299 en Catoira; 325 en Cuntis; 374 en Moraña; 277 en Portas; 212 en Pontecesures; 974 en Silleda; y, por último, 632 en Valga.

Y si bien la práctica totalidad de los ayuntamientos cubren los apartados de Educación Infantil y Primaria, solo los que cuentan con instituto pueden impartir Bachillerato. En cuanto a la Educación Especial, que aglutina el conjunto de apoyos, recursos y enseñanza adaptada que responde a las necesidades únicas de aprendizaje de estudiantes con discapacidades o dificultades específicas, solo hay presencia de alumnado en Caldas de Reis (8 chavales); Boiro (5); Carballo (11); Coristanco (2); Melide (1); Noia (14); Ordes (2); O Porto do Son (1); y Ribeira, que se lleva la palma con 28.

Pugna a dos bandas

En la eterna, y cordial, pugna entre Ames y Carballo, los concellos con más población del entorno que se aborda, hay que aclarar que en el caso de la capital de A Maía carecen todavía de un colegio en Milladoiro, por lo que buena parte de su población se decanta por enviar a los chavales a Santiago o municipios vecinos, como Teo, que sí que tienen un colegio a pocos kilómetros, en Calo. Esta circustancia podría explicar el desfase entre uno de los municipios más jóvenes de Galicia y la capital de Bergantiños.

Carencias

Cuestión aparte suponen las carencias que afrontan en algún centro, como puede ser el CEIP Mestre Pastor Barral (Melide), donde la ANPA Camiño Real convoca a los padres a manifestarse y cortar la calle este miércoles, a las 08.30 horas ante el centro, bajo el lema Non mandes os nenos e nenas ao cole. El problema es la falta del docente de francés que les corresponde, y que repercutirá en la reducción del personal de apoyo, ya que serán otros los que tengan que atender las tutorías en detrimento de los chavales con necesidades especiales. En cuanto al IES de Arzúa, el profesorado rechazó unir "nun só grupo aos alumnos do primeiro curso do ciclo superior de xestión forestal dual intensiva e os do mesmo ciclo na modalidade ordinaria", impidiéndose además nuevas matrículas. Sin embargo, desde Educación han rectificado en ambos apartados, aduciendo que "os dous ciclos van seguir funcionando de maneira independiente tal e como estaba previsto inicialmente. O propio centro trasladou que dispón de profesorado suficiente para manter os dous grupos. Polo tanto, non hai ningún cambio sobre o establecido desde o primeiro momento".

Cien años en Negreira

Por su parte, regidor y miembros de la Corporación de Negreira arropaban a la maestra Sandra Albor y au antecesora en la celebración de los cien años de la escuela unitaria de Aro, la única del municipio y sufragada, además, con fondos de la Unión Barcalesa en La Habana. "Adoitan matricularse uns 14 alumnos, e é certo que se a ratio disminúe, ponse en perigo a continuidade do centro", algo que en un siglo no ha pasado, y esperan que no ocurra.

Con ella estuvo también el historiador Amancio Liñares, que habló sobre la importancia de la diáspora, y las sociedades agrarias, para construir estos centros educativos donde no llegaba el Estado, con un audiovisual además en el que se mostraba la evolución de esta escuela barcalesa. También se descubrió una placa conmemorativa.

TY, por supuesto, acudieron exalumnos y usuarios, como Rocío García, que tiene un hijo matriculado, a pesar de vivir en Albite (a varios kilómetros), y tiene previsto hacer lo mismo con su hija, que aún es demasiada pequeña. "Nesta escola mantense a esencia do que eu tiña na mente como unha unitaria, con nenos de distintas idades que miran uns polos outros e están en contacto co medio rural". La lejanía con la villa, el transporte y exceso de horas que tendráin que pasar en la capital municipal son otros factores que pesan en su elección... pero hay otro que sobresale: "Teñen moitas actividades, e os nenos van contentísimos; parece que non foran á escola".