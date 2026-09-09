La protesta por falta de personal vacía el CEIP Mestre Pastor: "Non entrou ningún alumno"

La protesta, con concentración y corte de tráfico incluidos, de las familias del CEIP Mestre Pastor Barral ha conseguido dejar vacío el centro: "Non entrou ningún alumno", aportan desde la ANPA Camiño Real. Y sus demandas pasan por que se sume el profesor de francés que les corresponde, ya que, aunque no imparta clase, sirve para descongestionar las tutorías y el apoyo a chavales con necesidades especiales.

A las puertas del centro

Así lo confirmaban fuentes de los padres, que acudieron en masa en la mañana de este miércoles hasta las puertas del centro, para que se escuchen sus demandas y se cubran tanto las plazas que tienen asignadas como los servicios de apoyo que, temen, pierdan calidad.

Precisamente, el lema de su protesta es Non mandes os nenos e nenas ao cole. Y parece que caló entre los progenitores y sus hijos. Además, tienen previsto seguir manifestándose este jueves y viernes, de 08.30 a 09.30 horas... eso sí, con la espada de Damocles que supondría una negativa a escolarizar a los chavales previamente matriculados allí.