Pierde la vida un trabajador en Negreira tras sufrir una caída en una obra
El trabajador murió esta mañana tras precipitarse desde una construcción en A Restreva, según ha confirmado el servicio de emergencias 112
Los servicios de emergencia recibieron el aviso a las 08.55 horas, aunque no pudieron salvar la vida del varón tras el fuerte impacto sufrido
ECG
Un trabajador perdía la vida esta mañana en Negreira tras precipitarse desde una obra en contrucción en la zona de A Restreva, junto al supermercado Gadis. Según explican desde el 112, recibieron aviso sobre las 08.55 horas, y aunque la persona estaba accesible, no se pudo hacer nada por salvarle y Urxencias Sanitarias de Galicia-061 únicamente pudo confirmar el óbito.
Fuerzas del orden
Al lugar se desplazaron las fuerzas del orden para esclarecer el suceso, incluyendo a la Guardia Civil y Policía Local, en un entorno donde se está reactivando la construcción, y se especula con la posibilidad de que la víctima fuera de origen extranjero. Todo apunta a un despiste como causa de este posible accidente laboral.
Los vecinos del entorno, que da al paseo fluvial de Negreira y a la avenida de Santiago, mostraron su sorpresa por el suceso, que recuerda otros dos ocurridos hace años, también con caídas de trabajadores de la construcción, en las torres de Campos y el entorno de O Corpachón.
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