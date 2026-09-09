El polígono ordense de Merelle completa el enterramiento de su línea eléctrica con financiación de la Xunta

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, el alcalde de Ordes, José Luis Martínez Sanjurjo, el director territorial de Economía e Industria, Isidoro Martínez, y representantes de la asociación de empresarios del polígono visitaron el área industrial de Merelle para supervisar las mejoras realizadas con el enterramiento de la línea aérea de media tensión, una actuación financiada por la Xunta con más de 130.000 euros dentro de la convocatoria 2024-2025 para reforzar y ampliar las redes de distribución eléctrica de los parques empresariales.

Suma de inversiones

El polígono también recibió el año pasado más de 120.000 euros para mejorar sus accesos y en 2026 contará con otros más de 116.000 euros para actuaciones en sus infraestructuras viarias. En total, las tres actuaciones suponen una inversión de la Xunta superior a 366.000 euros. La mejora de la red eléctrica incluyó una nueva línea enterrada de 614 metros de media tensión y la retirada de un tramo aéreo de 600 metros que atravesaba el polígono. La nueva infraestructura aumenta considerablemente la capacidad de transporte eléctrico, al pasar de una intensidad máxima admisible de 130 amperios a 348 A, reforzando así el suministro y mejorando las condiciones de alimentación eléctrica de las empresas. En la comarca de Santiago, el Ayuntamiento de Tordoia también recibió una ayuda de más de 560.000 euros en esta misma convocatoria.

En cuanto a la convocatoria de 2024 contó con un presupuesto de 4,7 millones de euros y tuvo como objetivo reforzar y ampliar las redes eléctricas de los parques empresariales para garantizar un suministro seguro y de calidad. Las ayudas cubrían, con carácter general, hasta el 80 % del gasto subvencionable, con un máximo de un millón de euros por solicitud. El plazo de ejecución se amplió a tres anualidades y se creó además una línea específica para proyectos que habían obtenido ayudas anteriormente pero tuvieron que renunciar por falta de tiempo para obtener autorizaciones y ejecutar las obras.

Nueva convocatoria

Pero ahora, la Xunta ha puesto en marcha una nueva convocatoria, dirigida a los ayuntamientos gallegos, con un presupuesto de 2,5 millones de euros para actuaciones que se desarrollarán entre 2026 y 2028. Su finalidad es mejorar las infraestructuras energéticas de los parques empresariales y favorecer la implantación de nuevas empresas. Las subvenciones permitirán financiar el refuerzo y la ampliación de las redes de distribución eléctrica, así como determinados gastos técnicos, la redacción de proyectos, la dirección de obra y la instalación de la señalización informativa. Podrán incluirse gastos realizados desde el 1 de enero de 2026 hasta la justificación de la inversión. Estas ayudas alcanzan el 80 % del importe subvencionable, con un máximo de un millón de euros por solicitud.