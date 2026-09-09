Remata en Cee a reforma integral da Praza de Lires, que gaña un parque infantil
Renováronse tamén treitos das rúas Flor e Río Ferrol e creouse un campo de fútbol-7 no estadio municipal San Paio de Refoxos
A alcaldesa de Cee, Margot Lamela, anunciou a recepción oficial de catro destacadas actuacións de mellora que suman un investimento global de 990.332,45 euros, executadas co apoio da Deputación da Coruña.
«Trátase dun paquete de obras chave que impacta directamente no día a día dos nosos veciños e veciñas. Avanzamos en seguridade viaria, en mellores espazos de convivencia e lecer para as familias, e nunhas instalacións deportivas de primeiro nivel», destacou a rexedora.
Unha das obras realizadas foi a remodelación da Praza de Lires, cun orzamento de 119.550 euros. Reorganizouse este espazo en dous niveis, renovando pavimentos, instalacións, recollida de augas pluviais e alumeado público. A intervención incluíu a creación dunha nova zona infantil con chan de caucho e xogos, valados de seguridade, mobiliario urbano e novo arborado.
Outra das actuacións foi a renovación da rúa da Flor ata Raíces (194.507 euros). Renovouse o firme do viario creando dúas zonas de convivencia e novas beirarrúas. A obra completouse coa renovación das redes de saneamento e pluviais, canalización de iluminación e nova sinalización.
Así mesmo, mellorouse o treito final da rúa Río Ferrol (179.567 euros), coa renovación integral do firme e a construción de novas beirarrúas. Acometeuse tamén a renovación das redes subterráneas (saneamento e pluviais), iluminación e sinalización para garantir un tránsito peonil e rodado máis seguro.
No estadio municipal San Paio de Refoxos fixéronse traballos por importe de 496.707 euros para crear un novo campo de fútbol-7 de herba artificial dotado de drenaxe, iluminación e equipamento deportivo.
Ademais, renovouse a drenaxe xeral e o saneamento do complexo con conexión á rede municipal, creouse unha nova senda peonil de acceso, renovouse o vial de entrada e acondicionouse a zona de aparcadoiro.
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