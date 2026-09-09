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Rutas en bici, xogos xigantes, karts a pedais e marcha nórdica: así se conmemorará en Carballo a Semana Europea da Mobilidade

O Concello deseñou un amplo programa con 16 propostas, en alianza con varios colectivos

O alcalde de Carballo, Daniel Pérez, oitavo pola esquerda, con representantes dos colectivos que colaboran nas actividades da Semana Europea da Mobilidade.

O alcalde de Carballo, Daniel Pérez, oitavo pola esquerda, con representantes dos colectivos que colaboran nas actividades da Semana Europea da Mobilidade. / Cedida

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Suso Souto

Carballo

O Concello de Carballo súmase un ano máis á Semana Europea da Mobilidade, que nesta edición se celebrará do 13 ao 22 de setembro co lema Mobilidade para todas as persoas.

A programación municipal traduce ese lema en 16 propostas que poñen o foco non só nos medios de transporte, senón tamén nunha maneira diferente de entender o espazo urbano: máis seguro, máis accesible, máis saudable e con maior protagonismo para peóns e bicicletas.

A Semana Europea da Mobilidade ten, ademáis, un marcado carácter transversal e participativo. Xunto á concellería de Mobilidade colaboran as áreas municipais de Bibliotecas, Arquivos e Normalización Lingüística e de Servizos Sociais, Igualdade e Sanidade, ademais da Asociación de Veciños Santiago Apóstol de Sísamo, Club Ciclista Carballo, Policía Local, Protección Civil, Senda Nova, María Vilanova, Asociación Íntegro, Asociación Un Paso Máis e O’Largo SIM Experience.

Un dos principais eixos do programa é a mobilidade activa. As rutas urbanas e interurbanas en bicicleta, a marcha nórdica, as andainas e os percorridos polas sendas Cicl-Ando Carballo buscan fomentar alternativas ao vehículo privado nos desprazamentos cotiáns e, ao mesmo tempo, dar a coñecer itinerarios xa existentes no municipio.

A ruta en bicicleta ata Razo e a marcha nórdica, por exemplo, discorrerán pola rede de sendas Cicl-Ando Carballo.

A seguridade viaria constitúe outro dos ámbitos cun maior peso. O programa inclúe actividades específicas para que os nenos e nenas aprendan desde pequenos a desprazarse con seguridade en bicicleta ou patinete, tanto a través do circuíto infantil na praza consistorial como da actividade Seguridade viaria con Apego para menores de ata seis anos.

Tamén a ruta urbana en bicicleta permitirá practicar a circulación por distintos barrios da vila nun contexto acompañado e seguro.

A programación pretende tamén eliminar barreiras para acceder á mobilidade ciclista. Nesa liña sitúanse dous talleres moi prácticos: un para aprender a realizar reparacións básicas e outro pensado especificamente para persoas de calquera idade que aínda non saben andar en bicicleta.

Este último parte dunha idea moi sinxela: para incorporar a bicicleta aos hábitos de mobilidade, o primeiro é que todo o mundo teña a oportunidade de aprender a utilizala.

A accesibilidade e a inclusión serán igualmente protagonistas. O 18 de setembro celebrarase o Día da Accesibilidade cun circuíto de bicicletas adaptadas, e o domingo 20, coincidindo co Día sen Coches, terá lugar o I Circuíto Un Paso Máis, concebido como unha actividade sen cronómetros nin clasificacións, na que cada participante poderá afrontar os retos ao seu ritmo e na que poden participar persoas de todas as idades e capacidades.

Outro dos obxectivos da Semana Europea da Mobilidade é reivindicar o espazo público como lugar de convivencia e non unicamente de circulación. Esa filosofía estará especialmente presente tamén o día 20, cando a praza consistorial acollerá durante boa parte da xornada xogos xigantes, xogos populares, obradoiros, karts a pedais e animación infantil.

A programación complétase o 22 coa Oca da Igualdade, unha proposta que incorpora ademais a perspectiva da igualdade e o feminismo ao uso compartido do espazo público.

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A mobilidade serve ademais nesta edición como ferramenta para redescubrir o territorio e o patrimonio desde outra velocidade. Así, celebraranse unha andaina pola Ruta dos Muíños do Pan, guiada por Senda Nova, e dúas propostas de patrimonio invisible con Hadrián García: unha visita nocturna á torre do reloxo e ao arquivo municipal e un percorrido urbano centrado nas pegadas da auga en Carballo.

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