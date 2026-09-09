La Xunta adjudica la construcción de 26 viviendas de promoción pública en Teo por cinco millones

El consejo de administración de la Sociedade de Vivenda Pública de Galicia (Vipugal) acaba de dar luz verde a la adjudicación del contrato para construir 26 viviendas de promoción pública en la parcela P-09 del Plan Parcial SAUR 2 As Galanas, en Teo, cedida gratuitamente por el Ayuntamiento. La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, junto con el secretario xeral de Vivenda e Urbanismo, Heriberto García Porto, presidieron dicha reunión.

Adjudicataria

Será la empresa Xestión Ambiental de Contratas, S.L. la encargada de la construcción de las viviendas, según el proyecto redactado por Sabín Blanco Arquitectos, adjudicado por un importe que ronda los 210.000 euros (207.116 €). Allí, la Xunta invertirá cerca de 5 millones de euros (4.927.128 €) en la construcción de estas viviendas, que se financian íntegramente con recursos propios, sin ningún tipo de aportación estatal o europea. A esta cantidad hay que sumar el coste del proyecto y los trabajos técnicos. El inmueble contará con un total de 13 viviendas de dos dormitorios, 10 de tres dormitorios y tres de cuatro dormitorios.

La licitación se enmarca en el compromiso de la Xunta de duplicar el parque de vivienda pública durante el período 2024-2028, para alcanzar las 8.000 viviendas públicas, y en la previsión del Pacto de Vivenda de Galicia 2026-2030 de llegar a las 10.000 viviendas públicas en el año 2030. Además de las viviendas de As Galanas, en Teo se construirán otras 36 viviendas de promoción pública en otra parcela cedida por el Ayuntamiento en A Ramallosa. En este caso, ya se ha licitado el contrato para la redacción de los proyectos, la dirección de obra y las obras de construcción mediante técnicas industrializadas (proyecto y obra), por un importe de 8.778.075,93 euros.