El programa Trazo Concilia Verán ofertó actividades lúdicas y educativas a más de cien menores durante tres meses

El Ayuntamiento de Trazo acaba de finalizar la última edición del programa Trazo Concilia Verán, en el que participaron a lo largo de los últimos meses más de cien chavales del municipio. La iniciativa, que comenzó el pasado 22 de junio, permitió ofrecer a las familias una alternativa de conciliación durante buena parte del período de vacaciones escolares, al tiempo que proporcionó a los más pequeños un espacio de convivencia, aprendizaje y ocio adaptado a las diferentes edades.

Trimestre

Así, y a lo largo de 3 meses, se desarrolló una amplia programación de actividades de carácter lúdico, educativo, creativo y deportivo, diseñada con el objetivo de combinar la diversión con la adquisición de nuevas habilidades y la convivencia entre las personas participantes.

Entre las propuestas realizadas durante esta edición se encontraron cuentacuentos, fiestas de la espuma, hinchables, talleres de elaboración de chapas, actividades creativas y sesiones de tiro con arco, entre otras iniciativas que se fueron sucediendo a lo largo del verano. Desde el Concello destacan especialmente la elevada participación alcanzada en esta edición, superando el centenar de usuarios, así como la implicación de las familias en un programa que busca dar respuesta a las necesidades de conciliación laboral y familiar durante una de las épocas del año en las que resulta más necesario este tipo de recursos.

Ayuda autonómica

Trazo Concilia Verán 2026 contó con la financiación de la Dirección Xeral de Promoción da Igualdade, en el marco del Plan Corresponsables, destinado a impulsar medidas que favorezcan la corresponsabilidad y faciliten la conciliación de las familias. La Administración local agradece la confianza depositada por las familias a lo largo de estos meses y el trabajo de todas las personas implicadas en el desarrollo de las actividades, así como la participación de los peques que formaron parte de esta edición. Con una valoración municipal muy positiva, este programa se ha consolidado como una de las principales herramientas municipales de apoyo a las familias durante el período estival.