Ames eleva a 4.800 alumnos matriculados frente a los 3.497 de la Xunta e incluye a los menores de tres años

Ames eleva a casi 3.800 los alumnos que empezarán el curso este año, un 8,6 por ciento más que los que recoge la Xunta. La diferencia al alza podría estar al incluir el número de menores de 3 años que asisten a clase en las guarderías locales. Y en cuanto a los servicios de conciliación, por ahora se han sumado 1.216 niños a los comedores, 450 al programa Bos días cole y 150 a Tardes divertidas, casi la mitad del total.

Siete centro públicos

En total, la Administración local incluye 1.890 alumnos de segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria repartidos entre siete centros públicos del municipio. El CEP de Ventín es el que cuenta con más alumnado, con 541 estudiantes de Primaria. Le siguen los CEIP Agro do Muíño, con 475 alumnos (110 de Infantil y 365 de Primaria), y A Maía, con 440 (120 de infantil y 320 de primaria). El CEIP de Barouta cuenta con 191 estudiantes, mientras que en la EEI Milladoiro están matriculados 205 pequeños de segundo ciclo de Infantil, siempre a la espera de que terminen de construir para el próximo curso el futuro CEIP de la mayor urbe local. Las escuelas unitarias de Covas y Ortoño cuentan con 19 alumnos cada una.

Los mayores

Ya en cuanto a los centros de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de Ames, hay matriculados 1.331 jóvenes. El IES de Ames, en Bertamiráns, cuenta con 785 estudiantes: 519 de Secundaria, 178 de Bachillerato y 88 de FP. En el IES Milladoiro están matriculados 546 chavales: 417 de ESO y 129 de Bachillerato. Y a estas cifras se suman los 319 alumnos del colegio Alca, único centro concertado de Ames que imparte Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

En cuanto a las escuelas infantiles de 0 a 3 años hay 254 alumnos, distribuyéndose así; en la escuela municipal A Madalena, en Milladoiro, y O Bosque, en Bertamiráns, suman 75 niños cada una. En los centros de A Galiña Azul están matriculados 59 menores en Bertamiráns y 45 en Milladoiro, aunque estas cifras pueden aumentar durante septiembre. El alcalde de Ames, Blas García, destaca que “comezamos un novo curso escolar con normalidade nos centros educativos de Ames, unha boa noticia para as familias e para toda a comunidade educativa. Este ano son 3.794 os nenos, nenas e mozos e mozas escolarizados no noso municipio, unha cifra que dá conta da dimensión e da importancia da comunidade educativa de Ames”.

Servicios complementarios

Además, también han comenzado a funcionar los servicios complementarios de educación y conciliación, con 1.816 alumnos usuarios, casi el 65 % del alumnado de segundo ciclo de Infantil y Primaria en los centros públicos de Ames, "o que reflicte tanto a necesidade destes servizos como a confianza das familias no modelo municipal”. Así, la red municipal de comedores escolares cuenta actualmente con 1.216 alumnos matriculados, de los cuales 98 tienen algún tipo de intolerancia alimentaria. En el servicio de Bos días cole hay inscritos 450 niños y niñas, mientras que en Tardes divertidas se han matriculado 150. Estas cifras pueden variar durante los primeros días del curso debido a posibles bajas y nuevas altas.