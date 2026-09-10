Ames renueva viales y aceras de Ortoño e incluye varias calles de Bertamiráns
Las obras financiadas por el Concello permitieron actuar en favor de la seguridad
Se mejoran rúas como Rueiro, Telleira y también los caminos interiores de Lapido
El Concello de Ames se ha volcado con la parroquia de Ortoño, incluyendo a Bertamiráns, tras invertir 278.584 euros, con cargo al POS+ 2025, en dos proyectos de mejora y reparación de vías municipales.
Entorno de la capital
El primero, adjudicado a Cosmalca SL por 144.637 euros, incluyó trabajos de pavimentación en las calles Rueiro y Telleira, así como en el tramo inicial del Camiño do Rueiro, en Bertamiráns. También se actuó en el viario que conecta A Condomiña con Punxeiras, en la parroquia de Ortoño. El segundo proyecto, adjudicado a Excavaciones Pose SL por 133.947 euros, permitió mejorar la pavimentación de los caminos interiores de Lapido, también en Ortoño.
El regidor, Blas García, y el concejal de Obras y Servicios Básicos, Gustavo Nieto, visitaron recientemente las zonas en las que se ejecutaron los trabajos. Según explicó el alcalde, estas actuaciones forman parte de un conjunto de seis proyectos del POS+ 2025, con una inversión total de 1.073.870 euros, y responden a la necesidad de mantener y acondicionar tanto las calles urbanas como los caminos rurales existentes.
Aceras más anchas
En la calle Telleira se ampliaron las aceras hasta los dos metros de anchura y se renovó la pavimentación. La vía pasó a ser de sentido único, con un carril de tres metros y zonas de aparcamiento regulado. También se creó una conexión peatonal mediante una isleta, se instalaron dos pasos de peatones —uno elevado— y se adaptaron las aceras existentes. Además, se amplió la zona de estacionamiento en Camiño Novo, se renovó la iluminación pública, se adaptó la red de aguas pluviales y se instaló nueva señalización horizontal y vertical.
Ya en la calle Rueiro, se repararon las zonas más deterioradas, se renovó la señalización y se instalaron elementos para reducir la velocidad. En el Camiño do Rueiro se mejoró un tramo de 80 metros, mientras que en el viario entre A Condomiña y Punxeiras se actuó sobre un tramo de 225 metros. Por fin, en Lapido se renovó la pavimentación de los caminos interiores, con una actuación sobre 1.270 metros cuadrados, además de otros 350 metros cuadrados de viario. Los trabajos incluyeron nuevos firmes de hormigón, franjas de granito y una canalización para mejorar la red de iluminación pública.
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