O BNG de Ames cuestiona a xestión financieira do Goberno local pra rematar o multifuncional do Milladoiro
Os nacionalistas celebran a apertura do novo inmoble tras un longo proceso administrativo que arrincou no ano 2017
Nembargantes, lembran que en setembro de 2025 aprobouse un suplemento de crédito de 550.220 euros para acabalo
O BNG de Ames destaca o esperado remate e próxima inauguración (este sábado) do multifuncional do Milladoiro. Pero a súa voceira, Escarlata Pampín, lembra que “foi un proceso que se iniciou hai moito tempo, que levou mais do agardado, e do que fomos partícipes dende o seu inicio”. En 2017 resólvese a concesión das axudas europeas FEDER para a EDUSI Impulsa Ames, e nese momento o plan queda formalmente aprobado. No 2018 comeza o desenvolvemento real no Concello, con presentación pública e proceso participativo do plan, que incluía a posta en marcha dun centro de mocidade no Milladoiro, como parte das políticas de inclusión social e dinamización.
Proxecto clave
Pampín explica que para o BNG de Ames este foi sempre un proxecto clave, “neste sentido a oposición solicitamos un pleno extraordinario en novembro do ano 2023 ante a falta de transparencia do goberno”. O 21 de febreiro do ano 2024, a formación nacionalista asina un acordo político co partido socialista de Ames no que se recollía textualmente “dar continuidade aos proxectos e investimentos aprobados durante os anteriores mandatos no que ambos grupos políticos formaban parte do goberno municipal. En particular os relacionados co Plan Único POS+ da Deputación da Coruña, o Plan Ames Progresa e o Plan Impulsa Ames como é o caso particular do Centro de Mocidade do Milladoiro”.
Sen embargo, subliñan que "este acordo político incumpriuse por parte do PSOE en moitos dos seus puntos incluíndo o referente a este centro de Mocidade". Xa en setembro de 2025 a Corporación municipal de Ames deu luz verde, coa abstención da oposición, a un suplemento de crédito, financiado a través dunha operación de endebedamento, por valor de 550.220 euros, para financiar o contrato de finalización das obras de construción do Centro Multifuncional do Milladoiro dirixido á mocidade e a persoas en risco de exclusión social.
Rematar canto antes
Daquela o BNG destacaba que tiñan claro que era necesario acabar o centro o antes posible, pero engadían “co que non concordamos en absoluto é co xeito que escolle este goberno para facelo. A nosa folla de ruta sería outra totalmente diferente, acadando o financiamento necesario, pero, unha vez máis, o Goberno do partido socialista non quixo sentarse a estudar coa oposición, ou polo menos co BNG, cal podería ser a fórmula máis axeitada tendo en conta as condicións económicas nas que se atopa” a Administración local. E agregaba “tal e como indica a interventora no seu informe e digo literalmente Atendendo ao importe semella que porá en perigo o cumprimento da estabilidade orzamentaria do Concello”, manifestaba a voceira Escarlata Pampín.
Dende a formación nacionalista reiteran que sempre apostaron por este proxecto, dado que consideran que será moi positivo para o Milladoiro e para todo o Concello ó tratarse dun centro dirixido á mocidade como parte das políticas de inclusión social e de dinamización.
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