Situán a la asociación brionesa Daquídarredor como ejemplo de lucha contra el desperdicio alimentario

María José Gómez, conselleira do Medio Rural, animó a las empresas agroalimentarias gallegas a comprometerse contra el desperdicio alimentarioen su visita a las instalaciones de la Asociación Daquídarredor, situadas en e Brión, donde estuvo acompañada por el director general de la PAC y del Control de la Cadena Alimentaria, Juan José Cerviño.

Desde 2019

En su recorrido por las instalaciones, la titular del departamento puso en valor el trabajo que desarrolla esta asociación, un proyecto que nació en 2019 y que ofrece espacios y cocinas de uso colaborativoa pequeños productores. En este sentido, destacó el importante trabajo que realizan al apostar por la creación de redes de colaboración locales y por la alimentación de proximidad, ya que buscan facilitar que pequeños productores puedan transformar y comercializar sus productos en instalaciones compartidas.

Además, Gómez también reconoció el compromiso de Daquídarredor contra el desperdicio alimentario, asegurando que es un ejemplo para muchas industrias agroalimentarias de nuestra comunidad. Detalló que en sus instalaciones aprovechan de manera integral sus materias primas, reduciendo el desperdicio alimentario a niveles mínimos. Además, transforman esa materia para generar valor añadido en nuestro territorio.

Implicar a todos

La conselleira afirmó que el desperdicio alimentario es una cuestión de suma importancia, que implica a toda la ciudadanía, y que desde el Gobierno gallego se quiere poner en el foco del debate público, ya que es una problemática global que se traduce en la pérdida o desperdicio de un tercio de la producción de alimentos, según la FAO.