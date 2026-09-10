La Corporación de Brión destinará 523.476 euros para renovar los accesos a trece aldeas

La Corporación de Brión acaba de aprobar en pleno, y por unanimidad, destinar 523.476 euros del POS+Adicional 2/2026 a mejorar los accesos a trece aldeas del municipio y los 28.700 euros restantes a reducir la deuda municipal con la Diputación Provincial. El Concello aportará además 44.729 euros de fondos propios.

Las actuaciones se distribuirán en tres proyectos: 118.000 euros para mejorar, mediante riego asfáltico, los accesos a A Graña, Gronzo, Mato, Moldes, Nináns, Quintáns y Salaño Grande; 316.835 euros para obras en Tembra, Cabreiros, Brans de Arriba y Fonte Paredes, además de la pista entre Mourentáns y la iglesia de San Fins de Brión, que se ejecutarán en aglomerado; y 88.560 euros para mejoras de los accesos en Gronzo.

Dársena en el colegio

El pleno también dio luz verde por unanimidad a su Conta Xeral de 2025 y a la desafectación de una parcela de 246 metros cuadrados del CEIP de Pedrouzos, que dejará de tener uso educativo para acoger una dársena destinada a los autobuses escolares. El cambio requiere la autorización de la Consellería de Educación antes de su publicación en el BOP. Hay que recordar que a finales de agosto, la Xunta confirmó al Concello una ayuda de 500.000 euros para ejecutar el proyecto Mellora e acondicionamento do complexo deportivo municipal de Pedrouzos, presupuestado en 1.192.986 euros. La actuación incluye una dársena cubierta para los autobuses escolares, separada del tráfico peatonal, y una cubierta de 3,5 metros de ancho que facilitará el desplazamiento a pie entre el aparcamiento y los accesos al CEIP de Pedrouzos y al IES de Brión, protegiendo al alumnado de la lluvia.

Ayuda familiar

Asimismo, el pleno aprobó definitivamente un estudio de detalle en San Salvador de Bastavales, con informes técnico y jurídico favorables. La propuesta salió adelante con los votos de PSOE y PP y la abstención del BNG. Ya en turno de mociones, se aprobaron dos propuestas del Gobierno local socialista. La primera, por unanimidad, corregía un error material en una factura de 17,55 euros. La segunda, presentada por el PSOE de Brión sobre el Bono Concilia, fue aprobada con los votos de PSOE y BNG y la abstención del PP.

La moción pone en valor la política municipal de conciliación familiar y su sistema de pago progresivo, mediante el cual los Servicios Sociales estudian individualmente la situación económica de cada familia para determinar su aportación, en lugar de aplicar una tasa fija. El pleno acordó mantener este sistema de financiación e instó a la Xunta a concretar los objetivos de los Bonos Concilia, modificar su sistema de acceso siguiendo un modelo similar al de Brión y crear una línea de ayudas para las familias que hayan quedado fuera de la convocatoria de 2026, uno de los principales caballos de batalla del Bloque en este municipio, y cuya situación socioeconómica lo justifique.