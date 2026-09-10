La última oportunidad del verano para ver juntas a Panorama, París de Noia y Los Satélites: a 30 minutos de Santiago y con fuegos artificiales

A lo largo del verano, han sido muchos los pueblos y ciudades que han reunido a las grandes orquestas de Galicia en sus carteles. Pero el periodo estival se acaba y, con él, las ocasiones para disfrutar de los nombres más destacados de la verbena compartiendo programa.

La última oportunidad para hacerlo antes de que comience el otoño tendrá lugar en una villa a media hora de Santiago, Lalín, donde Panorama, París de Noia y Los Satélites le pondrán la música a cinco días de fiesta. La celebración comenzará el próximo viernes 18 de septiembre y terminará el martes 22 tras un maratón de actividades que incluirán la actuación de 9Louro y Fillas de Casandra.

Se trata de la Festa das Dores, que llenará la capital del cocido de pasacalles y sesiones de pinchadiscos hasta bien entrada la noche. Allí, los visitantes podrán despedir el verano bajo los fuegos artificiales de Pontiñas y ponerle el broche al festejo disfrutando de la gastronomía de la zona.

Así será la Festa das Dores de Lalín de 2026

La Festa das Dores de Lalín de 2026 tendrá citas para todos los gustos. El programa arrancará el 18 de septiembre con el directo de Pachi Show (22.30 horas) y los ritmos urbano-galaicos de Tapa D'Orella (23.00 horas), que calentarán el ambiente de cara a una de las actuaciones más destacadas del día: la de 9Louro (1.00 horas), el nombre con el que se conoce en escena al artista Martín Louro.

Concierto de 9Louro. / ECG

Su fusión de ritmos electrónicos, funk y trap con la música de raíz estará acompañada de dos sesiones de pinchadiscos a cargo de DJ Matrek y DJ Marcos Kintana. Al día siguiente, sábado 19, será el turno de Platinos (22.45 horas) y Fillas de Cassandra (00.00 horas), que interpretará los temas de su último disco Tertúlia.

Duendeneta Dilleis y DJ Efrén le pondrán el broche a la noche y el domingo 20 les dará el relevo DJ Ferre. Antes, sin embargo, la sucesión de disc-jockeys y melodías gallegas hará una pausa en favor de músicas más instrumentales, como la de uno de los trompetistas más taquilleros a nivel mundial, Rubén Simeó, que tocará a las 22.00 horas junto a la Banda de Lalín.

Los que quieran lanzarse a la pista de baile con los últimos éxitos deberán acercarse a ver a la orquesta Cinema la misma noche del domingo. Su directo le dará el pistoletazo de salida a la vertiente más verbenera de este ciclo de conciertos, que tendrá uno de sus platos fuertes el lunes 21.

Ese día, tras la charanga Ardores a las 22.30 horas, subirá a escena una de las agrupaciones más emblemáticas de Galicia: París de Noia (1.00 horas). El culmen del festejo llegará el martes 22 con Los Satélites y la orquesta más grande España, Panorama, que le pondrá el punto final a la fiesta con un show cargado de coreografías, luces estroboscópicas y ráfagas de fuego.

París de Noia en concierto. / ECG

Pirotecnia, pasacalles y sorteo de 2.500 euros

Además de los conciertos nocturnos, estas fiestas de la provincia de Pontevedra permitirán divertirse a lo largo de toda la jornada. El viernes 18 a las 19.30 horas tendrá lugar el pasacalles de Os Xuncos y a lo largo del sábado se sucederán las actuaciones de Carballo da Manteiga, la Banda A Lira de Prado, Os Trasnos de Doade y la charanga Os Verbeneros.

El domingo 20, Randela y charanga KM0 desfilarán por las calles ante la vista del público, que también podrá disfrutar de la música de la Coral Polifónica y la Banda de Lalín y de Os Dezas de Moneixas. Los más pequeños esperarán con ilusión el espectáculo de fuegos artificiales que comenzará a medianoche en Pontiñas y que iluminará de colores el cielo del concello de Lalín.

La jornada del lunes 21 estará dominada durante el día por A Carballeira de Cercio, la Banda de Vilatuxe, la charanga Leña Verde y los Acordeóns de Lalín. El martes seguirá la fiesta con Repenicando, la Banda de Muimenta y la charanga Chámalle X, aunque muchos estarán pendientes de una cita que poco tiene que ver con la música: un sorteo de 2.500 euros.

Para acercar la Festa das Dores a todos los rincones del municipio, las citas se repartirán entre distintas localizaciones. Las Prazas da Vila y da Igrexa, el Campo da Feira, la avenida Luis González Taboada y la explanada del Lalín Arena serán algunos de los puntos en los que se concentrará la diversión de esta última gran verbena del verano.