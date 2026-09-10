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Continúa el absentismo de alumnos al colegio Mestre Pastor Barral de Melide: "Foi, coma onte, do 100 %"

El motivo es la falta de un docente de Francés que, aseguran, les corresponde y alivia la carga de trabajo

Ya van dos jornadas en los que la ANPA Camiño Real asegura que no entró ningún estudiante al CEIP

Protesta este jueves por la mañana ante las puertas del colegio Mestre Pastor de Melide

Protesta este jueves por la mañana ante las puertas del colegio Mestre Pastor de Melide / Cedida

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Marcos Manteiga Outeiro

Melide

El absentismo a las aulas del colegio Mestre Pastor Barral de Melide fue "coma onte, do 100 %", aportan desde la ANPA Camiño Real, que volvió a movilizar a la comunidad educativa ante el centro y cortó la carretera. El motivo es la ausencia del profesor de Francés que les corresponde ya que, pese a que no imparte la materia, supone un refuerzo, y alivio de carga docente, para las tutorías y la atención a chavales con necesidades.

Sin novedad

"Mañá -por el viernes- voltaremos, xa que seguimos sen noticias da Consellería" de Educación, aportaban los portavoces de los padres. En esta ocasión, volvieron a corear consignas para que la Administración autonómica se reúna con ellos y confirme si, efectivamente, tienen derecho a este profesor y los motivos para que no se incorpore, ya que contribuye a la mejora de la calidad educativa para los chavales y la convivencia profesional en el centro.

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Su intención es no parar con la protesta, bajo el lema Non mandes os nenos e nenas ao cole, hasta que los representantes autonómicos negocien la medida.

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