Continúa el absentismo de alumnos al colegio Mestre Pastor Barral de Melide: "Foi, coma onte, do 100 %"
El motivo es la falta de un docente de Francés que, aseguran, les corresponde y alivia la carga de trabajo
Ya van dos jornadas en los que la ANPA Camiño Real asegura que no entró ningún estudiante al CEIP
El absentismo a las aulas del colegio Mestre Pastor Barral de Melide fue "coma onte, do 100 %", aportan desde la ANPA Camiño Real, que volvió a movilizar a la comunidad educativa ante el centro y cortó la carretera. El motivo es la ausencia del profesor de Francés que les corresponde ya que, pese a que no imparte la materia, supone un refuerzo, y alivio de carga docente, para las tutorías y la atención a chavales con necesidades.
Sin novedad
"Mañá -por el viernes- voltaremos, xa que seguimos sen noticias da Consellería" de Educación, aportaban los portavoces de los padres. En esta ocasión, volvieron a corear consignas para que la Administración autonómica se reúna con ellos y confirme si, efectivamente, tienen derecho a este profesor y los motivos para que no se incorpore, ya que contribuye a la mejora de la calidad educativa para los chavales y la convivencia profesional en el centro.
Su intención es no parar con la protesta, bajo el lema Non mandes os nenos e nenas ao cole, hasta que los representantes autonómicos negocien la medida.
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