Melide ampliará el cementerio de Furelos y pistas en Maceda, Corral do Medio y San Cosme por 500.000 euros

El pleno extraordinario celebrado en Melide aprobó por unanimidad la participación del Ayuntamiento en la segunda fase del POS+ Adicional 2/2026 de la Diputación de A Coruña, con actuaciones en la red viaria, como la pista de Maceda, y en el cementerio municipal de Furelos con una inversión conjunta de 491.656,98 euros. De este total, la Institución provincial coruñesa aportará 476.656,99 euros para esta segunda fase del programa.

Proyectos viarios

En concreto, los proyectos viarios, con un presupuesto de 408.580,95 euros, contemplan actuaciones en dicha pista de Maceda, en la vía de acceso a Corral do Medio por Panadeiros y en pistas de la parroquia de San Cosme. Estas actuaciones incluyen la limpieza y acondicionamiento de cunetas y márgenes, la preparación y mejora del firme, así como la renovación de la pavimentación y la señalización horizontal. En la pista de Corral do Medio a San Xiao también se mejorará el acceso a instalaciones agropecuarias, una zona sometida al tránsito y maniobras de vehículos pesados, donde se reforzará el firme con hormigón. El plazo de ejecución previsto es de cuatro meses, y el Ayuntamiento dispone de los terrenos y servidumbres necesarios, además de tener resueltas las autorizaciones requeridas.

En cuanto a la ampliación del cementerio municipal de Furelos, cuenta con un presupuesto de 83.076,03 euros y responde a la falta de nichos disponibles y a las nuevas solicitudes de la ciudadanía. Allí se construirá un nuevo módulo de nichos en una zona libre del recinto, conectado con los ya existentes. La actuación incluye cimentación, estructura, acabados, cubierta, pavimentación e instalaciones, además de medidas para mejorar la accesibilidad y la seguridad de los recorridos. El nuevo módulo mantendrá la configuración y los materiales del cementerio actual, con el granito como principal acabado exterior. El proyecto ya dispone de las autorizaciones de Patrimonio Cultural y Medio Ambiente, mientras que las de Augas de Galicia y Sanidad están en trámite.

Municipio promotor

Por último, el pleno aprobó asimismo el convenio entre los ayuntamientos de Melide, Arzúa, Santiso, Toques y Vilasantar para garantizar la continuidad del Servicio de Atención Temprana y solicitar la subvención correspondiente a la Xuntade Galicia para el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2026 y el 31 de octubre de 2028. De esta forma, Melide seguirá siendo el municipio promotor y asumirá la gestión, percepción y justificación de la ayuda, además de tramitar la contratación de la entidad encargada de prestar este servicio, dirigido a niños de 0 a 6 años, sus familias y entorno.