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A CIG sospeita que o obreiro que morreu en Negreira non tiña medidas de prevención

Inspección de Traballo, técnicos do ISGA e a policía xudicial investigan o accidente

O home, con iniciais L.C.S.C, tiña 45 anos de idade e era de nacionalidade brasileira

Representantes da CIG coa Policía Local diante da obra de Negreira onde morreu un home

Representantes da CIG coa Policía Local diante da obra de Negreira onde morreu un home / CIG

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Marcos Manteiga Outeiro

Negreira

Responsables da Federación de Construción e Madeira da CIG (FCM-CIG) de Compostela visitaron a obra da Restreva na que faleceu un traballador en Negreirapara interesarse polo acontecido. No lugar dos feitos puideron comprobar que estaba Inspección de Traballo, técnicos do ISGA e a policía xudicial investigando o accidente, mentras a CIG exixe que se esclarezan as causas e, de ser o caso, se adopten as medidas necesarias se existe responsabilidade empresarial.

Investigación aberta

Dende FCM-CIG sospeitan que, ao parecer, o traballador caeu desde o tellado, polo que aínda que se está investigando, todo parece indicar que non dispoñía das medidas de prevención necesarias para que non acontecera. Por iso, a central reclama da Inspección de Traballo e das administracións que adopten as medidas necesarias para que cese a explotación de persoas traballadoras nas obras

Polas informacións obtidas, o obreiro era de orixe brasileira e afincado en Portugal. Desde a FCM-CIG, veñen denunciando a situación precaria na que se atopan nas obras moitos traballadores estranxeiros no noso país, facendo interminables xornadas, con horas extras que non se lles pagan, con importante risco para a súa saúde e mesmo para a súa vida.

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Seguridade necesaria

Por todo iso, desde a FCM-CIG, ademais desa minuciosa investigación, exixen da Inspección de Traballo e das administracións que adopten as medidas necesarias para que cese a explotación de persoas traballadoras nas obras, e nomeadamente das estranxeiras, que se garantan condición dignas e un escrupuloso cumprimento da lexislación laboral e en materia de prevención de riscos para rematar, dunha vez por todas, coa lacra dos accidentes laborais en todas as obras.

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