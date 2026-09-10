A CIG sospeita que o obreiro que morreu en Negreira non tiña medidas de prevención
Inspección de Traballo, técnicos do ISGA e a policía xudicial investigan o accidente
O home, con iniciais L.C.S.C, tiña 45 anos de idade e era de nacionalidade brasileira
Responsables da Federación de Construción e Madeira da CIG (FCM-CIG) de Compostela visitaron a obra da Restreva na que faleceu un traballador en Negreirapara interesarse polo acontecido. No lugar dos feitos puideron comprobar que estaba Inspección de Traballo, técnicos do ISGA e a policía xudicial investigando o accidente, mentras a CIG exixe que se esclarezan as causas e, de ser o caso, se adopten as medidas necesarias se existe responsabilidade empresarial.
Investigación aberta
Dende FCM-CIG sospeitan que, ao parecer, o traballador caeu desde o tellado, polo que aínda que se está investigando, todo parece indicar que non dispoñía das medidas de prevención necesarias para que non acontecera. Por iso, a central reclama da Inspección de Traballo e das administracións que adopten as medidas necesarias para que cese a explotación de persoas traballadoras nas obras
Polas informacións obtidas, o obreiro era de orixe brasileira e afincado en Portugal. Desde a FCM-CIG, veñen denunciando a situación precaria na que se atopan nas obras moitos traballadores estranxeiros no noso país, facendo interminables xornadas, con horas extras que non se lles pagan, con importante risco para a súa saúde e mesmo para a súa vida.
Seguridade necesaria
Por todo iso, desde a FCM-CIG, ademais desa minuciosa investigación, exixen da Inspección de Traballo e das administracións que adopten as medidas necesarias para que cese a explotación de persoas traballadoras nas obras, e nomeadamente das estranxeiras, que se garantan condición dignas e un escrupuloso cumprimento da lexislación laboral e en materia de prevención de riscos para rematar, dunha vez por todas, coa lacra dos accidentes laborais en todas as obras.
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