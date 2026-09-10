Avalancha de solicitudes para ayudas a la vivienda con 410 pisos en ciernes en la comarca: "É o máis importante da miña vida"

La vivienda sigue siendo uno de los principales problemas en la comarca, sobre todo para los más jóvenes del entorno santiagués. Así, y pese a que está prevista la construcción de hasta 410 inmuebles públicos en Ames, Teo, A Estrada. Lalín, Santa Comba u Ordes, la Xunta recibe en apenas doce días más de 300 solicitudes destinadas a recibir ayudas para adquirir un techo.

Hasta el 16 de noviembre

Se trata de un programa dirigido a menores de 36 años en ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes. Y la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, se desplazaba hasta Rois para participar en un encuentro con uno de los beneficiarios de estas ayudas, recordando que la actual convocatoria permanece abierta hasta el 16 de noviembre.

En ese municipio, Allegue visitó el hogar que Jesús, de 32 años, pudo adquirir en Rois y para el que recibió una ayuda de 10.800 € de la Xunta. Fue una de las 380 personas menores de 36 años que recibió esta ayuda el pasado 2025en 136 ayuntamientos gallegos de menos de 10.000 habitantes. La conselleira enmarcó esta línea en las medidas con las que la Xunta está impulsando en Galicia el acceso a la vivienda, junto a la construcción y rehabilitación, junto a los incentivos para la construcción de vivienda libre y protegida, además de las ayudas para alquiler y compra.

En previsión

En concreto, ya están previstos en Ames 298 pisos; 28 en A Estrada; 17 en Lalín; 6 en Santa Comba; otras tantas en Ordes; y 63 en Teo, municipio este último donde el consejo de administración de la Sociedade de Vivenda Pública de Galicia (Vipugal) acaba de dar luz verde a la adjudicación del contrato para construir 26 viviendas de promoción pública en la parcela P-09 del Plan Parcial SAUR 2 As Galanas, en Teo, cedida gratuitamente por el Ayuntamiento. Asimismo, cuentan con terrenos para este fin en Brión, con 4.296 metros cuadrados en Liñares, o Carballo, que también tiene un solar de casi 2.000.

La conselleira citó que a estas aportaciones para menores de 36 años, dirigidas tanto a la compra como a la autopromoción de la vivienda, se destinan en la actual convocatoria dos millones de euros. Y señaló en este sentido que tras la apertura del plazo de solicitudes el 27 de agosto se recibieron ya más de 300 peticiones para estas aportaciones, que en esta convocatoria incrementaron la cuantía máxima casi un 39%, hasta 15.000 euros por vivienda.

Compatibilidad

La conselleira recordó que se trata de ayudas compatibles con los avales para comprar vivienda que ofrece la Xunta y cuya convocatoria también está abierta hasta el 30 de octubre. Hay que recordar que el Gobierno gallego avala hasta el 20% de la adquisición, que complementa la financiación que concede la entidad bancaria, facilitando así que jóvenes y familias puedan afrontar la compra de su primer hogar. En esta convocatoria, la Xunta avala hasta cinco millones. Además, el Gobierno gallego también acaba de ampliar en dos millones el crédito de la línea de ayudas a la adquisición de viviendas en centros históricos y de vivienda protegida, con el objetivo de seguir atendiendo la demanda de la ciudadanía. El plazo de solicitud está abierto hasta el día 15 de octubre.

En primera persona

Jesús Mato, uno de los perceptores de ayudas el pasado año, se mostraba agradecido desde su casa en Rois. "Con este cartos, e unha vez que fas unha compra, a casa o piso ou o que sexa sempre che pide meter mobles ou introducir melloras", aportaba, resumiendo con que estas subvenciones "axudarán bastante a mellorar a nosa vivienda".

Y es que, según su testimonio, una residencia particular "é unha das cousas máis importantes que pode haber na vida, para que a xente se sinta ben e protexida na súa casa", manifestaba orgulloso tras abrirles las puertas del inmueble a los representantes autonómicos.