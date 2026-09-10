Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vecinos de SantiagoPolígono en LavacollaInclusión en la USCBatacazo en PISALey de nietos
instagram

Sanidade estudia el origen de una posible intoxicación de varios participantes en una prueba a nado en Fisterra

Según el Concello, los controles del agua, realizados por la Xunta, dieron resultados correctos

El alcalde de Fisterra, Luis Insua, en el centro, con camisa blanca y pantalón negro, con los participantes en la Travesía Costa Fisterra.

El alcalde de Fisterra, Luis Insua, en el centro, con camisa blanca y pantalón negro, con los participantes en la Travesía Costa Fisterra. / Concello de Fisterra

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Europa Press

Fisterra

La Consellería de Sanidade ha iniciado un estudio epidemiológico para determinar el origen de un posible episodio de intoxicación registrado tras la Travesía Costa Fisterra, celebrada el pasado domingo, cuyos afectados presentaron síntomas leves y de corta duración.

Según han informado fuentes de la Consellería consultadas por Europa Press, el estudio se encuentra actualmente en marcha para tratar de conocer el origen del episodio, por lo que todavía no se puede concretar el número de personas afectadas.

Asimismo, la Consellería ha señalado que los centros de salud de la zona no registraron un incremento de actividad asistencial a raíz de este episodio.

Noticias relacionadas

Por su parte, el alcalde de Fisterra, Luis Insua, consultado por Europa Press, ha trasladado que los controles del agua, realizados por la Xunta, dieron resultados correctos y que el Ayuntamiento está en contacto con los organizadores de la prueba.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Netflix ya muestra a Martiño Rivas y José Coronado en su nueva miniserie basada en una novela criminal de Arturo Pérez-Reverte
  2. Una intervención antidroga en Galicia destapa el negocio de la 'Banca de Dubai': más de una veintena de detenidos y 20 millones de euros localizados en activos
  3. Roberto Louzán, el ganadero que cría la raza de vaca más escasa de Galicia: 'Prefiero la carne de Frieiresa a la de Rubia Gallega
  4. Una de las mayores orquestas de Galicia busca bailarines para la próxima temporada de verbenas: estos son los requisitos
  5. Pierde la vida un trabajador en Negreira tras sufrir una caída en una obra
  6. La Xunta exige al Estado garantías 'por escrito' para que Galicia no pague 'una factura millonaria' por la AP-9
  7. Así es la pizzería de Santiago que se cuela entre las 100 mejores del mundo
  8. Los refugios de Jesús Cintora en Galicia: playas protegidas, miradores y atardeceres en las Rías Baixas

¿Cuánto subirán las pensiones en Galicia en 2027? El IPC ya permite hacer una estimación

¿Cuánto subirán las pensiones en Galicia en 2027? El IPC ya permite hacer una estimación

Sanidade estudia el origen de una posible intoxicación de varios participantes en una prueba a nado en Fisterra

Sanidade estudia el origen de una posible intoxicación de varios participantes en una prueba a nado en Fisterra

De Godzilla a Gran Torino: las 20 películas de Movistar Plus que puedes ver hoy por solo 4,99 euros

De Godzilla a Gran Torino: las 20 películas de Movistar Plus que puedes ver hoy por solo 4,99 euros

Las muertes relacionadas con el calor aumentaron un 80% en Santiago durante los últimos 30 años

Las muertes relacionadas con el calor aumentaron un 80% en Santiago durante los últimos 30 años

La firma gallega que fabrica un tablero único en Europa gana el Premio Pyme del Año de A Coruña

La firma gallega que fabrica un tablero único en Europa gana el Premio Pyme del Año de A Coruña

Más de 60 empresas de Santiago conocen una fórmula para estabilizar el coste de la luz y el gas hasta tres años

Más de 60 empresas de Santiago conocen una fórmula para estabilizar el coste de la luz y el gas hasta tres años

La etapa 18 de la Vuelta a España 2026, en imágenes

La etapa 18 de la Vuelta a España 2026, en imágenes

Fallece en Santiago Diana Katherine Ramos, una joven que había desaparecido diez años atrás en Albacete

Fallece en Santiago Diana Katherine Ramos, una joven que había desaparecido diez años atrás en Albacete
Tracking Pixel Contents