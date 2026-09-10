Apreman un arranxo en profundidade da estrada de Santa Comba á praia fluvial e San Salvador
O portavoz do BNG Xoán David Sixto esixe ao Goberno municipal que aclare o destino das partidas comprometidas para esta obra desde 2008
Avogan por unha intervención amplia máis aló da licitación dun rebacheo ou a mellora de camiños municipais de acceso ás parcelas agrícolas
O portavoz do BNG de Santa Comba, Xoán David Sixto, reclama o arranxo en profundidade do viario que leva á praia fluvial de San Salvador, e que se inclúa no POS provincial, investimento que non atopa. Sixto asegura que no perfil do contratante tampouco encontra ningunha contratación que identifique o amaño, tal e como a veciñanza leva anos reclamando. “É certo que existe unha licitación para a mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas, tanto en San Salvador como en outras parroquias, mais a actuación non identifica a estrada principal, obxecto dunha reivindicación que vén de vello”, declaraba o portavoz nacionalista. Pola súa banda, o Concello negouse a facer declaracións sobre esta demanda despois de que lle foran requeridas por este xornal.
Intervención definitiva
Así, o BNG de Santa Comba reclama unha intervención definitiva para a estrada que une San Salvador con Santa Comba, tras case dúas décadas agardando por unha actuación mentres o firme presenta múltiples problemas de seguridade derivados da falta de conservación. Trátase, esta, dunha reivindicación que vén de lonxe. Xa en 2008 fora asinado un convenio cunha empresa eólica que achegaba 200.000 euros para o arranxo da estrada, sen que chegara a realizarse a actuación prevista. A maiores, a empresa gastaría até un máximo de 25.000 euros para a elaboración do proxecto técnico. Esta partida, afirman, nin sería ingresada. Motivos, estes, que levan ás protestas veciñais desde entón.
As reivindicacións da veciñanza levan sendo unha constante co paso do tempo: das protestas chegouse a que en 2020 unha manifestación reclamase que a actuación fose efectuada dunha vez, repetindo as protestas que xa foran feitas en 2016 e que volverían á actualidade da capital do Xallas en 2022. “18 anos de reivindicación veciñal, promesas incumpridas polos diferentes gobernos municipais e investimentos prometidos que nunca chegan”, expresaba Xoán David Sixto en nome do BNG de Santa Comba. “Por iso solicitamos que, dunha vez, se poña solución a esta problemática, por seguridade e accesibilidade para a veciñanza”. Asemade, o portavoz da formación nacionalista esixe “que o Goberno municipal deixe de utilizar referencias xenéricas a investimentos en San Salvador e explique con exactitude que estrada se vai arranxar, que tramo, con que orzamento e en que prazo”.
Explicacións varias
Para o BNG existe, ademais, “unha cuestión que non pode seguir sen resposta: que aconteceu cos fondos que ao longo destes anos estiveron vinculados ao arranxo desta estrada?”. As propias informacións publicadas ao longo dos anos ofrecen diferentes cifras e situacións. En 2018 falábase dun convenio de 200.000 euros e doutros 25.000 euros para o proxecto; en 2016 dábase a información, de novo, de 225.000 euros entregados ao Concello. Mais en 2019, nun debate plenario, a entón alcaldesa María Pose afirmaba que cando o seu goberno chegara ao Concello había 145.000 euros dos 200.000 euros iniciais. “Estas diferenzas fan aínda máis necesaria unha explicación documental, porque a veciñanza de San Salvador ten dereito a coñecer o destino dos fondos vencellados a unha obra que levan reclamando, con xustiza, desde hai anos”, remataba Sixto.
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