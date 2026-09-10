Volve saltar a alarma na lagoa de Baldaio ante o temor a outro tapón na canle
A comisión técnica de seguimento reunirase o mércores 23 tras detectarse unha progresiva redución do intercambio de auga co mar
A comisión técnica de seguimento da lagoa de Baldaio (Carballo) reunirase o mércores 23 ás 11.00 horas en Santiago, despois de que nos últimos días se detectase unha progresiva redución da sección da canle e do intercambio de auga entre a lagoa e o mar.
A reunión, na que estarán representadas as consellerías de Medio Ambiente e do Mar, o Concello de Carballo e a Demarcación de Costas do Estado, foi solicitada polo Concello carballés, ante o risco de que a acumulación de area poida provocar de novo o peche da canle.
A canle foi reaberta en agosto despois do prolongado peche que se produciu este ano, pero agora está perdendo progresivamente anchura e sección, ao tempo que diminúe o caudal de intercambio coa lagoa.
Por este motivo, o Concello propuxo que a comisión técnica avalíe a evolución da canle e a eficacia da actuación realizada e que, á vista desa análise, se determinen as medidas que sexan necesarias para conservar a conexión co mar.
«Queremos anticiparnos. Non ten sentido esperar a que a canle estea completamente pechada para empezar a buscar solución», sinalan dende o Goberno local.
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