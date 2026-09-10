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Volve saltar a alarma na lagoa de Baldaio ante o temor a outro tapón na canle

A comisión técnica de seguimento reunirase o mércores 23 tras detectarse unha progresiva redución do intercambio de auga co mar

Imaxe de arquivo das máquinas realizando os traballos de apertura de canle en agosto.

Imaxe de arquivo das máquinas realizando os traballos de apertura de canle en agosto. / Cedida

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Suso Souto

Carballo

A comisión técnica de seguimento da lagoa de Baldaio (Carballo) reunirase o mércores 23 ás 11.00 horas en Santiago, despois de que nos últimos días se detectase unha progresiva redución da sección da canle e do intercambio de auga entre a lagoa e o mar.

A reunión, na que estarán representadas as consellerías de Medio Ambiente e do Mar, o Concello de Carballo e a Demarcación de Costas do Estado, foi solicitada polo Concello carballés, ante o risco de que a acumulación de area poida provocar de novo o peche da canle.

A canle foi reaberta en agosto despois do prolongado peche que se produciu este ano, pero agora está perdendo progresivamente anchura e sección, ao tempo que diminúe o caudal de intercambio coa lagoa.

Por este motivo, o Concello propuxo que a comisión técnica avalíe a evolución da canle e a eficacia da actuación realizada e que, á vista desa análise, se determinen as medidas que sexan necesarias para conservar a conexión co mar.

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«Queremos anticiparnos. Non ten sentido esperar a que a canle estea completamente pechada para empezar a buscar solución», sinalan dende o Goberno local.

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Volve saltar a alarma na lagoa de Baldaio ante o temor a outro tapón na canle
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