Toda la Corporación de Ames coincide en mejorar la gestión para evitar reconocer créditos
Habrá que abonar un total de 474.546 euros para saldar facturas de ejercicios anteriores, algunas sin soporte contractual
Se prorrogó la limpieza en colegios e instalaciones municipales, ayuda a domicilio y se gestionará con Teo la atención temprana
El pleno ordinario de Ames sacó adelante el reconocimiento extrajudicial de crédito 1/2026, que incluye gastos de ejercicios anteriores realizados sin el correspondiente soporte contractual. Se trata de obras, suministros y servicios municipales pendientes de imputación presupuestaria y pago, por un importe total de 474.546,47 euros. Y aunque el punto salió adelante por mayoría absoluta, la oposición e incluso el regidor coincidieron en que se debe mejorar la gestión para paliar estos gastos.
Desde el gobierno
Así, la concejala de Servizos Económicos, Susana Señorís, explicó que 76.160,32 euros corresponden a certificaciones de obras y 398.386,15 euros a facturas de distintas áreas municipales. El regidor, Blas García, reconoció que "hai que mellorar", pero también dejó claro que 129.000 euros corresponden a cargos presentados fuera de plazo.
Desde Espazo Común, Luísa Feijóo advirtió de que “estamos falando de gastos en bens ou servizos que se prestaron pero que non seguiron correctamente o proceso administrativo” y reclamó una mejor planificación, al considerar que este mecanismo debe ser excepcional. Tambuén la edila del BNG, Rosalía Seijas, señaló que el procedimiento está previsto legalmente, pero pidió utilizarlo de forma adecuada: “Se sabemos que un determinado gasto vai existir, debemos de ser capaces de planificalo e introducilo nos orzamentos”, mientras que el PP puso el foco en las facturas de 2025 relacionadas con la red municipal de comedores escolares. Así, Pablo Beiroa reclamó que se licite el servicio de abastecimiento de alimentos para evitar que estas facturas tengan que aprobarse anualmente mediante este procedimiento.
Otros puntos
En el pleno también se prorrogó la limpieza en colegios e instalaciones municipales por más de medio millón; la ayuda a domicilio (1,5 millones); y colaborar con Teo en la gestión compartida del servicio de atención temprana para niños.
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