Batería de mejoras viarias, energéticas y en la traída de Ordes por 1.180.192 euros
Casi medio millón irán para una senda en Reboredo y mejoras viarias en O Casal, Campomaior, Franqueira y Vilar
En el casco urbano se adaptarán pasos de peatones, plazas para personas con movilidad reducida y aceras
El Concello de Ordes prepara una batería de actuaciones que van desde las de mejora energética hasta en la traída, accesibilidad y reposición del firme, según confirmaba el regidor, José Luis Martínez. Y, en conjunto, el presupuesto alcanzará los 1.180.192 euros.
De Reboredo al polígono
Concretamente, se incluye una senda en Reboredo y mejoras viarias por 471.262,96 euros. El itinerario peatonal tendrá 470 metros hacia el parque empresarial, y se incluyen varias actuaciones en O Casal, Campomaior, Franqueira y Vilar, incluyendo nuevas aceras, renovación de firmes, drenaje y señalización. Las ofertas podrán presentarse hasta el 6 de octubre. Asimismo, consta el abastecimiento entre A Grela y Fosado, para la que el Ayuntamiento invertirá 48.363 euros con el fin de ampliar y conectar la red municipal mediante más de 2.300 metros de tuberías, además de reponer completamente el pavimento afectado por las obras.
Otra intervención será la reforma del polideportivo del CEIP Campomaior, licitada por 209.169 euros y que aportará una mejora energética del pabellón, con nuevo aislamiento de fachadas y cubiertas, instalación de un deshumidificador industrial y reforma de los vestuarios. El plazo termina, asimismo, el 6 de octubre.
Accesibilidad en la villa
En cuanto a intervenciones viarias, habrá una mejora de la accesibilidad en el casco urbano por 192.888, con la mira puesta en adaptar pasos de peatones y plazas para personas con movilidad reducida, con nuevas aceras, pavimento podotáctil y renovación de la señalización. Las ofertas podrán presentarse hasta el 6 de octubre. Y, por último, constan las mejoras viarias en Vilagudín, por 258.510 euros para renovar cinco tramos viarios del citado entorno mediante nuevo asfaltado, mejora del drenaje, limpieza de cunetas y señalización. El plazo de licitación finaliza el 6 de octubre.
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