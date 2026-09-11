El restaurante a 40 minutos de Santiago con "el mejor salpicón de marisco de Galicia": "La receta lleva generaciones en la casa”

Hay platos por los que merece la pena desviarse del camino. O eso es lo que dicen los apasionados del salpicón de marisco, que parecen haber encontrado su Santo Grial en un restaurante a 40 minutos de Santiago.

El establecimiento, que se encuentra situado en un hotel centenario, recibe a diario numerosas visitas, que acuden en busca del que el propio local ya define como su plato estrella. Muchos lo califican como "el mejor salpicón de marisco de Galicia" y los perfiles más foodies no han tardado en ir a comprobarlo, como hizo hace apenas unos días el influencer Pablo Vázquez.

"Esta semana estuve de visita en Cambados ¿Mi objetivo? Probar el famoso salpicón de marisco de Casa Rosita. Y, después de probarlo, entiendo perfectamente por qué tanta gente viene hasta aquí solo por este plato", escribía el gallego en la publicación, donde mostraba un primer plano de la comanda.

Junto a los huevos y al pimiento que coronaban la receta, el creador de contenido alabó los "langostinos y buey de mar" que asomaban en el plato. "Cuando lo ves de cerca entiendes perfectamente por qué no estamos hablando de un salpicón cualquiera. No es el típico que te encuentras en cualquier sitio: lleva marisco fresco y se prepara al momento", aseguró el influencer, que recomendó "reservar con antelación" para disfrutarlo, "especialmente el fin de semana".

Casa Rosita, uno de los salpicones más famosos de las Rías Baixas

El restaurante de Casa Rosita es el rincón culinario del hotel homónimo, que cuenta con una larga tradición familiar en O Ribeiro (Pontevedra), donde comenzó como casa de comidas en 1878. Lo mismo que ocurre con la receta que lo ha lanzado a la fama y que muchos consideran el salpicón de mariscos más rico de Galicia.

El propio influencer incidía en este aspecto en el vídeo compartido con sus seguidores, donde indicaba que los secretos de la elaboración habían pasado de padres a hijos. "La receta lleva generaciones en la casa. La propia familia cuenta que pueden pasar horas pelando marisco antes de servirlo", señaló Vázquez, que confesaba que el plato -cuyos ingredientes se compran en la lonja y se preparan el mismo día- le había asombrado.

Acostumbrados a precios de entre 15 y 20 euros por ración, a algunos también les puede coger por sorpresa otro detalle aparte del sabor: el coste de este plato. Según contó el conocido en redes como @gallegoviajero, el total por el salpicón fue de 30 euros, algo que no echó para atrás al influencer, que lo acompañó con otras preparaciones de la carta.

Cocina gallega junto al mar

Tal y como señala la propia Guía Repsol, la especialidad de este restaurante recomendado de las Rías Baixas es la "cocina gallega con base en los mariscos y pescados de la ría en distintas preparaciones". Precisamente por ellos les otorgó un Solete de Otoño en 2021, que reconoce el trabajo de las cinco generaciones que han trabajado en sus cocinas desde que el padre de 'Rosita' decidió montarlo a su regreso de Argentina.

Entre los platos aconsejados por la guía no falta el mencionado salpicón de mariscos, aunque también se incluyen otras propuestas como el rape guisado y el crujiente de almendras con fresas y crema de mascarpone. En el vídeo publicado en su cuenta de Instagram, el influencer gallego decidió explorar otras opciones: la merluza del pincho a la plancha (25 euros) y las filloas rellenas de nata (seis euros), que el propio restaurante recomienda para coronar la comida con un dulce tradicional gallego.

Junto a las bebidas y al café, el precio por persona acabó ascendiendo a los 66 euros. Si uno se lo propone como destino de fin de semana desde Santiago, podrá dejar el coche en el parking y disfrutar de los clásicos de este restaurante especializado en marisco o aventurarse con las sugerencias del día.