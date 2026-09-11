Clase maxistral de dúas campioas de halterofilia e rugby no IES Ramón Caamaño de Muxía
A actividade Forza e mente, organizada pola Deputación da Coruña, promove hábitos deportivos saudables entre o alumnado
A Deputación da Coruña levou este venres ao IES Ramón Caamaño de Muxía a actividade Forza e mente, unha proposta educativa dirixida ao alumnado de Secundaria que combina deporte, saúde física e benestar emocional.
A sesión estivo impartida por Irene Martínez, halterófila olímpica e campioa de España, e Alba Lalín, campioa de España de rugby e psicóloga deportiva, que traballaron co alumnado aspectos relacionados coa forza, a autoestima, a motivación e a xestión emocional no deporte.
A seguinte sesión desenvolverase o vindeiro martes 15 de setembro no IES Urbano Lugrís de Malpica de Bergantiños.
A iniciativa forma parte do programa de accións nos centros escolares da área de Deportes da Deputación, co que a institución provincial desenvolve distintas actividades en dez centros educativos da provincia para fomentar hábitos deportivos saudables e os valores asociados á práctica deportiva.
Trátase ademais da segunda acción anual vinculada ao apoio ás mulleres deportistas, tras a celebración da xornada sobre a brecha de xénero no deporte.
A actividade estrutúrase en diferentes sesións duns 50 minutos destinadas a varios cursos e divídese en dous grandes bloques.
Coa proposta O mito da forza, Irene Martínez desenvolve unha sesión de carácter eminentemente práctico destinada a desmontar prexuízos sobre a forza e o corpo das mulleres.
A deportista realiza demostracións técnicas e exercicios co alumnado para abordar as diferenzas entre os condicionantes biolóxicos e os estereotipos sociais, poñendo o foco na forza como unha cuestión de funcionalidade, saúde e autoconfianza.
Pola súa parte, O ximnasio mental, impartido por Alba Lalín, aborda cuestións como as causas do abandono deportivo entre as rapazas, a xestión da derrota, a presión ou as lesións, a autoestima corporal e as diferenzas entre a realidade dun corpo deportivo e os modelos que se proxectan nas redes sociais.
A sesión inclúe tamén técnicas de self-talk ou fala interna para traballar a motivación.
A actividade incide especialmente nunha etapa crítica para a continuidade da práctica deportiva, entre os 12 e os 16 anos, combinando a experiencia de Irene Martínez no deporte de alto nivel coas ferramentas de xestión emocional e psicoloxía deportiva achegadas por Alba Lalín.
Ademais das sesións presenciais, cada centro recibe unha unidade didáctica destinada ao alumnado de ESO e Bacharelato, con dinámicas que o profesorado de Educación Física poderá continuar empregando ao longo do curso.
O programa inclúe tamén asesoramento específico aos departamentos de Educación Física para dar continuidade nas aulas ao traballo iniciado durante as visitas.
- La última oportunidad del verano para ver juntas a Panorama, París de Noia y Los Satélites: a 30 minutos de Santiago y con fuegos artificiales
- Luis Zahera y Tamar Novas protagonizan la próxima apuesta de Netflix y no es 'Clanes': una película con Santiago muy presente
- Fallece en Santiago Diana Katherine Ramos, la joven que había protagonizado una misteriosa desaparición diez años atrás en Albacete
- Avalancha de solicitudes para ayudas a la vivienda con 410 pisos en ciernes en la comarca: 'É o máis importante da miña vida
- Netflix ya muestra a Martiño Rivas y José Coronado en su nueva miniserie basada en una novela criminal de Arturo Pérez-Reverte
- Así es la pizzería de Santiago que se cuela entre las 100 mejores del mundo
- ¿Cuánto subirán las pensiones en Galicia en 2027? El IPC ya permite hacer una estimación
- Vuelve el calor veraniego a Galicia: los termómetros superarán los 30 grados este fin de semana