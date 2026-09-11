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Clase maxistral de dúas campioas de halterofilia e rugby no IES Ramón Caamaño de Muxía

A actividade Forza e mente, organizada pola Deputación da Coruña, promove hábitos deportivos saudables entre o alumnado

Irene Martínez, esquerda, este venres cunha alumna do IES Ramón Caamaño de Muxía.

Irene Martínez, esquerda, este venres cunha alumna do IES Ramón Caamaño de Muxía. / Cedida

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Suso Souto

Muxía

A Deputación da Coruña levou este venres ao IES Ramón Caamaño de Muxía a actividade Forza e mente, unha proposta educativa dirixida ao alumnado de Secundaria que combina deporte, saúde física e benestar emocional.

A sesión estivo impartida por Irene Martínez, halterófila olímpica e campioa de España, e Alba Lalín, campioa de España de rugby e psicóloga deportiva, que traballaron co alumnado aspectos relacionados coa forza, a autoestima, a motivación e a xestión emocional no deporte.

A seguinte sesión desenvolverase o vindeiro martes 15 de setembro no IES Urbano Lugrís de Malpica de Bergantiños.

A iniciativa forma parte do programa de accións nos centros escolares da área de Deportes da Deputación, co que a institución provincial desenvolve distintas actividades en dez centros educativos da provincia para fomentar hábitos deportivos saudables e os valores asociados á práctica deportiva.

Trátase ademais da segunda acción anual vinculada ao apoio ás mulleres deportistas, tras a celebración da xornada sobre a brecha de xénero no deporte.

A actividade estrutúrase en diferentes sesións duns 50 minutos destinadas a varios cursos e divídese en dous grandes bloques.

Coa proposta O mito da forza, Irene Martínez desenvolve unha sesión de carácter eminentemente práctico destinada a desmontar prexuízos sobre a forza e o corpo das mulleres.

A deportista realiza demostracións técnicas e exercicios co alumnado para abordar as diferenzas entre os condicionantes biolóxicos e os estereotipos sociais, poñendo o foco na forza como unha cuestión de funcionalidade, saúde e autoconfianza.

Pola súa parte, O ximnasio mental, impartido por Alba Lalín, aborda cuestións como as causas do abandono deportivo entre as rapazas, a xestión da derrota, a presión ou as lesións, a autoestima corporal e as diferenzas entre a realidade dun corpo deportivo e os modelos que se proxectan nas redes sociais.

A sesión inclúe tamén técnicas de self-talk ou fala interna para traballar a motivación.

A actividade incide especialmente nunha etapa crítica para a continuidade da práctica deportiva, entre os 12 e os 16 anos, combinando a experiencia de Irene Martínez no deporte de alto nivel coas ferramentas de xestión emocional e psicoloxía deportiva achegadas por Alba Lalín.

Ademais das sesións presenciais, cada centro recibe unha unidade didáctica destinada ao alumnado de ESO e Bacharelato, con dinámicas que o profesorado de Educación Física poderá continuar empregando ao longo do curso.

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O programa inclúe tamén asesoramento específico aos departamentos de Educación Física para dar continuidade nas aulas ao traballo iniciado durante as visitas.

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