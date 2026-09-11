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Cubren el socavón de Bertamiráns que achacan a la rotura de una arqueta

El desbordamiento de una arqueta provocó la erosión del subsuelo en la Travesía do Pedregal

Los técnicos de Augas de Ames intervinieron ya para asegurar la estabilidad de la calzada antes de asfaltar

Operario ultimando la obra provisional para tapar el agujero de la Travesía do Pedregal, Bertamiráns

Operario ultimando la obra provisional para tapar el agujero de la Travesía do Pedregal, Bertamiráns / Cedida

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Marcos Manteiga Outeiro

Ames

Los operarios de Augas de Ames terminaban ayer de cubrir el socavón que apareció en la calzada de la Travesía do Pedregal (Bertamiráns) a principios de este mes. Se trata de una medida provisional para que repise el terreno antes de asfaltarlo.

El socavón que apareció días atrás en la Travesía do Pedregal de Bertamiráns, a la altura de la rotonda

El socavón que apareció días atrás en la Travesía do Pedregal de Bertamiráns, a la altura de la rotonda / ECG

Según explicaban los técnicos, el motivo fue que una arqueta desbordó, y el agua arrastró la tierra bajo la calzada, provocando una oquedad. Desde un primer momento se achacó el percance a un movimiento del líquido, bien por aparición de un acuífero o rotura de un entubado, pero no al tránsito de vehículos pesados, como algunos vecinos aventuraron.

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Lavado del terreno

Así, el lavado que provocó la corriente dejó un agujero relativamente profundo, que los operarios ya han tapado en la jornada de este jueves. Se encuentra a la altura de la rotonda, cerca del centro de salud local.

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