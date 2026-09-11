Cubren el socavón de Bertamiráns que achacan a la rotura de una arqueta
El desbordamiento de una arqueta provocó la erosión del subsuelo en la Travesía do Pedregal
Los técnicos de Augas de Ames intervinieron ya para asegurar la estabilidad de la calzada antes de asfaltar
Los operarios de Augas de Ames terminaban ayer de cubrir el socavón que apareció en la calzada de la Travesía do Pedregal (Bertamiráns) a principios de este mes. Se trata de una medida provisional para que repise el terreno antes de asfaltarlo.
Según explicaban los técnicos, el motivo fue que una arqueta desbordó, y el agua arrastró la tierra bajo la calzada, provocando una oquedad. Desde un primer momento se achacó el percance a un movimiento del líquido, bien por aparición de un acuífero o rotura de un entubado, pero no al tránsito de vehículos pesados, como algunos vecinos aventuraron.
Lavado del terreno
Así, el lavado que provocó la corriente dejó un agujero relativamente profundo, que los operarios ya han tapado en la jornada de este jueves. Se encuentra a la altura de la rotonda, cerca del centro de salud local.
- La última oportunidad del verano para ver juntas a Panorama, París de Noia y Los Satélites: a 30 minutos de Santiago y con fuegos artificiales
- Luis Zahera y Tamar Novas protagonizan la próxima apuesta de Netflix y no es 'Clanes': una película con Santiago muy presente
- Avalancha de solicitudes para ayudas a la vivienda con 410 pisos en ciernes en la comarca: 'É o máis importante da miña vida
- Netflix ya muestra a Martiño Rivas y José Coronado en su nueva miniserie basada en una novela criminal de Arturo Pérez-Reverte
- Así es la pizzería de Santiago que se cuela entre las 100 mejores del mundo
- Fallece en Santiago Diana Katherine Ramos, la joven que había protagonizado una misteriosa desaparición diez años atrás en Albacete
- ¿Cuánto subirán las pensiones en Galicia en 2027? El IPC ya permite hacer una estimación
- Vuelve el calor veraniego a Galicia: los termómetros superarán los 30 grados este fin de semana