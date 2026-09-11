La joven diseñadora de Boiro que conquistó a Dior da otro salto en el mundo de la moda: así es el nuevo reconocimiento a María Alborés

Hay nombres que empiezan a ser cada vez más reconocidos lejos de casa, pero que no dejan de llevar a Galicia en cada una de sus creaciones. Es el caso de María Alborés, diseñadora natural de Boiro de 28 años, que continúa dando pasos de gigante en el mundo internacional de la moda. Después de conseguir llamar la atención de Dior con su colección de fin de máster, la joven creadora acaba de recibir un nuevo reconocimiento que vuelve a situarla entre el talento emergente de la industria.

Alborés ha sido una de las tres jóvenes diseñadoras distinguidas este año con el LVMH Prize for Young Fashion Graduates, uno de los certámenes de moda más prestigiosos del mundo. La boirense, graduada en la Royal Academy of Fine Arts de Amberes, comparte este reconocimiento con Candice Morin, del Institut Français de la Mode de París, y Louis Presencer, de Central Saint Martins de Londres.

La boirense María Alborés, izquierda, es una de las ganadoras del 2026 LVMH Graduates Prize Winners / Cedida

Pero más allá del simple reconocimiento, el premio tiene un valor mucho más relevante para la joven boirense, que se incorporará durante un año al estudio de Dior mujer. Además, tanto ella como su centro de estudios recibirán una dotación de 10.000 euros dentro de este reconocimiento.

"Es una oportunidad fantástica. Me siento muy feliz, estoy abrumada", reaccionó la propia Alborés en un vídeo compartido en redes sociales por LVMH.

De Boiro a una de las grandes casas de la moda

Este nuevo reconocimiento llega apenas unos meses después de que el nombre de María Alborés saltase a la primera línea de la moda internacional. La diseñadora consiguió llamar la atención de Dior gracias a la colección que desarrolló como trabajo final de su máster en Amberes.

Colección 'Lost in tradition, found in Galicia' de María Alborés. / Instagram: maalbores / orianeverstraeten_

Bajo el título Lost in Tradition, Found in Galicia, Alborés convirtió sus raíces gallegas en el eje de una propuesta que reivindica la tradición, la artesanía y el papel de la mujer gallega. Su trabajo partía de elementos reconocibles en Galicia para llevarlos a un terreno completamente diferente.

Redes de pesca, cuerdas, encaje de bolillos, fibras naturales, cestería y otros materiales vinculados a los oficios tradicionales aparecen reinterpretados en sus diseños. Una colección que se aleja del folclore entendido de una manera convencional para convertir esas referencias en una propuesta contemporánea.

Una Galicia diferente sobre la pasarela

El proyecto de Alborés nació como un homenaje a las mujeres gallegas del siglo XX, especialmente a aquellas que sostuvieron sus hogares mientras muchos hombres emigraban o se marchaban al mar. La diseñadora trasladó esa inspiración a las formas, volúmenes y materiales de sus prendas.

La prestigiosa revista Vogue también se hizo eco de su colección tras su paso por la Royal Academy of Fine Arts de Amberes y destacó precisamente la reinterpretación de elementos vinculados a Galicia, desde los tradicionales pañuelos para protegerse de la lluvia hasta las cestas elaboradas por artesanos gallegos.

Noticias relacionadas

María Alborés, segunda por la izquierda, con varios compañeros de la Royal Academy of Fine Arts de Amberes / Alies Torfs/Vogue

Ahora, aquella colección que nació como proyecto académico ha terminado abriendo a María Alborés las puertas de una de las casas de moda más importantes del mundo. Su nuevo reconocimiento en el LVMH Prize supone un paso más en una trayectoria que ha llevado el nombre de Boiro y de la artesanía gallega hasta Dior.