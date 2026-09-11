Laura Vázquez gaña a quinta edición do Premio de Literatura Infantil Simbad para o Recordo e o Alzhéimer
O xurado de Agadea gabou na Estrada a calidade da obra 'A outra casa'
O conselleiro de Cultura destacou que conciencia e impulsa o galego
José López Campos, conselleiro de Cultura, sumouse as felicitacións para Laura Vázquez García, a gañadora da quinta edición do Premio de Literatura Infantil Simbad para o Recordo e o Alzhéimer coa obra A outra casa. Trátase dunha iniciativa impulsada na Estrada pola Asociación Galega de Axuda aos Enfermos con Demencia Tipo Alzhéimer (Agadea) que conta co apoio da Xunta de Galicia. E, ao fío, destacou que “impulsa a creación literaria en galego á vez que conciencia as xeracións máis novas sobre esta doenza a través da lectura”.
Deste xeito, o xurado valorou a calidade literaria deste traballo, e a súa contribución para achegar ás novas xeracións cuestións relacionadas coa memoria, o alzhéimer e os coidados desde unha perspectiva sensible, próxima e respectuosa. A autora recibiu o distintivo da quinta edición e un premio económico de 3.000 euros.
Proxecto sensible
Durante a entrega do galardón nun acto celebrado no Museo do Moble e da Madeira (o Mome), o responsable de Cultura do Goberno galego tamén transmitiu os seus parabéns á asociación Agadea “pola posta en marcha dun proxecto tan sensible que xa está consolidado”, ao tempo que se mostrou orgulloso porque “os creadores e creadoras se animen a poñer o seu talento a favor desta convocatoria que avoga pola forza da escrita como canle para abordar sensibilidades entre a cativada”.
Ademais, o conselleiro fixo fincapé na importancia que ten a lingua neste certame porque “non deixa de ser unha conexión interxeracional que achega á mocidade desde expresións populares a termos específicos das vivencias que se reflicten, impulsando os seus vencellos co idioma”. O nome de Laura Vázquez uniuse ao de Raquel Castro, Ignacio Vidal, Irene Alonso, Ángela María Curro e Rita Doallo, distinguidos nas catro primeiras edicións deste premio.
Castro inspirou
Este Premio de Literatura Infantil Simbad para o Recordo e o Alzhéimer partiu da inspiración dunha obra pioneira neste campo en Galicia, Chamádeme Simbad (2009), de Francisco Castro, e busca sensibilizar sobre as devanditas enfermidades, así como promover a literatura infantil e xuvenil en galego.Dese xeito, a temática das obras, ben sexan novela, novela gráfica, poesía ou álbum ilustrado, xira cada ano ao redor da memoria e os recordos, a sensibilización das demencias, as persoas anciás, as actividades interxeracionais ou as persoas coidadoras, entre outras cuestións vencelladas ao alzhéimer.
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