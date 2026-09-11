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Evacuado un ciclista en helicóptero tras caerse en A Picaraña

Ocurrió en la rotonda del polígono padronés en la tarde de este viernes

Acudieron el GES, Protección Civil, Policía Local y Tráfico

El helicópterpo medicalizado con base en Santiago en un anterior traslado

El helicópterpo medicalizado con base en Santiago en un anterior traslado / Helico

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Marcos Manteiga Outeiro

Padrón

Un ciclista tuvo que ser evacuado en helicóptero tras sufrir un accidente en la rotonda del polígono de Padrón este viernes. El 112 Galicia fue alertado pasadas las 16.00 horas de la tarde de la caída de un deportista de su bicicleta cuando circulaba a la altura de la rotonda de A Picaraña, en la parroquia de Cruces.

En ese momento, Urxencias Sanitarias de Galicia-061 ya estaba movilizando a su personal a bordo del helicóptero medicalizado con base en Santiago, en el que fue finalmente evacuado.

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Emergencias y seguridad

En el operativo, además de los servicios sanitarios, participaron la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local y el GES y el Servicio Municipal de Protección Civil de Padrón.

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