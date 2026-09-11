El pueblo a 20 minutos de Santiago donde comer callos hasta hartarse por 5 euros este septiembre: pazos centenarios, música y naturaleza

De todos los platos de cuchara que se preparan en el territorio gallego, los callos ocupan un lugar destacado. Por eso, los pueblos que le dedican una fiesta gastronómica son casi incontables: el ambiente se llena del olor a lacón y comino y los vecinos se lanzan a las plazas para disfrutar en compañía de la música.

Este mes de septiembre, una pequeña parroquia a 20 minutos de Santiago se unirá a la extensa lista de homenajes con su primera Festa dos Callos, que llevará la diversión a la localidad el sábado 19. Ubicada en el concello de Rois y formada por un total de cinco poblaciones, Santa Mariña de Ribasar ofrecerá callos "a fartar" por "solo cinco euros" en una fiesta que se alargará hasta bien entrada la noche.

Así será la Festa dos Callos de Ribasar de 2026

La primera Festa dos Callos de Ribasar inaugurará su celebración con un banquete en honor a uno de los platos más tradicionales de la gastronomía gallega. Según anuncia el cartel del evento, la cita comenzará a las 21.00 horas, momento en el que comenzará el reparto de los callos.

Los asistentes a una fiesta de los callos, disfrutando de las raciones. / Marta G. Brea

El lacón, el chorizo gallego, los garbanzos y el pimentón no faltarán en los platos de los visitantes, que podrán disfrutar de la receta hasta hartarse. Al menos eso es lo que prometen los organizadores: callos "a fartar" por un coste bastante menor al que se suele ver en esta clase de festejos y apto para todos los bolsillos: cinco euros.

Además de las raciones de callos, la fiesta en este rincón de la comarca del Sar contará con música para alargar las horas de entretenimiento. La encargada de poner la banda sonora será Marietta, la artista invitada, que realizará una actuación en directo para amenizar el ambiente.

Un banquete en plena naturaleza

Santa Mariña de Ribasar es una parroquia eminentemente rural, donde la naturaleza se cuela por todas las esquinas. La Festa dos Callos se desarrollará en este entorno rodeado vegetación y del sinuoso río Sar, que bordea el enclave.

Los alrededores del Pazo do Faramello. / Pazo do Faramello

Junto a su orilla existen numerosas rutas de senderismo, como la que pasa por Codesido, donde el caudal se ensancha y deja entrever su lecho. La Fervenza do Río Tinto, uno de sus afluentes, crea una estampa que merece la pena ver junto a Angueira de Castro, donde el agua cae como si saliera de una manguera.

Pero no hace falta internarse entre los árboles para explorar Ribasar durante la fiesta. La parroquia también ofrece elementos arquitectónicos interesantes, como la Igrexa de Santa Mariña de Ribasar, uno de los puntos centrales de reunión en la zona.

Uno de los rincones del Pazo do Faramello, en Rois. / Pazo do Faramello

Aunque el monumento que realmente ha puesto la localidad en el mapa ha sido el Pazo do Faramello, ubicado en el lugar homónimo y convertido en una de las localizaciones de la serie de Atresmedia Las hijas de la criada. El edificio del siglo XVIII fue escogido para recrear la residencia de los Valdés, el Pazo de Espíritu Santo, en la ficción basada en la novela con la que Sonsoles Ónega ganó el Premio Planeta en 2023.

Sus tres siglos de historia encajan con la ambientación de esta producción de época, que aprovechó su aspecto barroco y sus jardines franceses bordeados de muros. Si uno se acerca hasta el lugar -hay que reservar previamente la visita- se recomienda recorrerlos tranquilamente para descubrir los secretos que guarda: estanques, pozas naturales, antiguos viñedos y uno de los molinos con más historia de toda Galicia.