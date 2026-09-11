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Tercer día sin alumnos en el colegio Mestre Pastor de Melide a la espera de una reunión con Educación el martes

Los padres aseguran que seguirán sin mandar a los chavales a clase hasta que se cubra el cuadro docente que aseguran les pertenece

La Xunta replica que cuentan con el profesorado que les corresponde por catálogo, ya que no se imparte Francés en este CEIP

Concentración de la comunidad educativa este viernes ante el colegio Mestre Pastor de Melide

Concentración de la comunidad educativa este viernes ante el colegio Mestre Pastor de Melide / Cedida

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Marcos Manteiga Outeiro

Melide

Los ánimos siguen caldeados entre los padres de alumnos del colegio Mestre Pastor Barral de Melide, y este viernes por la mañana han vuelto a concentrarse ante el centro sin mandar a sus hijos a clase por tercer día consecutivo, exigiendo que se cubra el cuadro docente. Ahora se abre una puerta, tras acceder responsables de Educación a reunirse con ellos y la ANPA Camiño Real.

Seguimiento masivo

Precisamente, desde esta asociación de progenitores su portavoz aportaba que la protesta y corte de carretera fue secundada de nuevo "ao 100 %, e ningún neno comezou o curso escolar. E seguiremos así ata que nos cubran a praza que nos pertence", en referencia a la supresión del profesor de Francés. Y aunque admiten que no imparte este idioma, también tienen claro su derecho a completar los profesores asignados, y así mejorar las tutorías y la atención a chavales con necesidades especiales

Las mismas fuentes adelantaban que "o martes reunirémonos co xefe territorial para explicarlle o tema e a ver", aunque su determinación es firme: "Ata daquelas seguiremos sen mandar ós nenos e manifestándonos na porta do cole". La consigna que guía su protesta es Non mandes os nenos e nenas ao cole. Y parece que caló entre las familias, que tienen previsto seguir manifestándose de 08.30 a 09.30 horas.

Noticias relacionadas y más

Versión de la Xunta

Hay que recordar que la Xunta se pronunciaba al respecto, recordando que "o centro ten todo o profesorado que lle corresponde por catálogo" según la tipológía de este CEIP, "e incluso ten un mestre especialista en Pedagoxía Terapéutica e outro en Audición e Linguaxe a maiores". Acaban remarcando que "o colexio non ten alumnado de Francés, polo tanto, co profesorado que ten, que está por riba de catálogo, teñen un titor para cada grupo e todos os especialistas".

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