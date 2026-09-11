Tercer día sin alumnos en el colegio Mestre Pastor de Melide a la espera de una reunión con Educación el martes

Los ánimos siguen caldeados entre los padres de alumnos del colegio Mestre Pastor Barral de Melide, y este viernes por la mañana han vuelto a concentrarse ante el centro sin mandar a sus hijos a clase por tercer día consecutivo, exigiendo que se cubra el cuadro docente. Ahora se abre una puerta, tras acceder responsables de Educación a reunirse con ellos y la ANPA Camiño Real.

Seguimiento masivo

Precisamente, desde esta asociación de progenitores su portavoz aportaba que la protesta y corte de carretera fue secundada de nuevo "ao 100 %, e ningún neno comezou o curso escolar. E seguiremos así ata que nos cubran a praza que nos pertence", en referencia a la supresión del profesor de Francés. Y aunque admiten que no imparte este idioma, también tienen claro su derecho a completar los profesores asignados, y así mejorar las tutorías y la atención a chavales con necesidades especiales

Las mismas fuentes adelantaban que "o martes reunirémonos co xefe territorial para explicarlle o tema e a ver", aunque su determinación es firme: "Ata daquelas seguiremos sen mandar ós nenos e manifestándonos na porta do cole". La consigna que guía su protesta es Non mandes os nenos e nenas ao cole. Y parece que caló entre las familias, que tienen previsto seguir manifestándose de 08.30 a 09.30 horas.

Versión de la Xunta

Hay que recordar que la Xunta se pronunciaba al respecto, recordando que "o centro ten todo o profesorado que lle corresponde por catálogo" según la tipológía de este CEIP, "e incluso ten un mestre especialista en Pedagoxía Terapéutica e outro en Audición e Linguaxe a maiores". Acaban remarcando que "o colexio non ten alumnado de Francés, polo tanto, co profesorado que ten, que está por riba de catálogo, teñen un titor para cada grupo e todos os especialistas".