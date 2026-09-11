Piden ocho de cárcel para 'el francés' y seis y medio para su compinche tras incautarles más de dos kilos de coca en A Estrada

Fiscalía pedirá ocho años de cárcel, más una multa de 700.000 euros, para un sujeto que reside en A Estrada apodado el francés, más seis años y medio (incluyendo la misma multa) para el que se considera su compinche tras encontrarles más de dos kilos de coca en un vehículo. La droga tendría un valor en el mercado de en torno a 221.000 euros.

Vigilancia

Así, y tras ser vigilados durante sus supuestos trapicheos, el 30 de octubre de 2025 se autorizó la entrada y registro en la vivienda de los acusados sita en rúa Río de Sapos-Matalobos de A Estrada. Asimismo, en el interior de un turismo en el que viajaban ambos se hallaron las llaves de un mercedes estacionado en su garaje. Tras registrarlo, hallaron una bolsa de plástico de color blanco y una mochila azul oscuro con 1,0047 kg de cocaína con una pureza de 82,98% y con valor en mercado ilícito de 104.473,03 euros.

Y en el interior de la mochila, dentro de otra bolsa blanca, se localizó un paquete rectangular y compacto recubierto con cinta adhesiva de color negro y papel tipo film con otros 1,004 kilos de cocaína con una pureza de 85,48% y con un valor en mercado ilícito de 107.545,59 euros.

Palanca de cambios

Ya en la zona de la palanca de cambios, se localizó el bolso de color verde con dos paquetes más, con 52,3 gramos de cocaína (con una pureza del 83,15% y un valor en mercado ilícito de 5.449,52 euros), y el otro con 48,3 gramos de cocaína (con una pureza de 82,81% y un valor en mercado ilícito de 5.012,15 euros). Dentro de la vivienda se intervinieron a los acusados dinero y útiles relacionados con su presunta actividad de venta de cocaína.