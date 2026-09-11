Xunta y Concello defienden los cambios en la presa del Furelos que rechazan los melidenses

Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, destacó en una visita que los trabajos de mejora de la conectividad fluvial del río Furelos, en Melide, son la mejor garantía para compatibilizar la conservación ambiental del entorno con el ocio vecinal. Y desde el Concello que preside José Manuel Pérez le han dado su respaldo a la intervención de Augas de Galicia, haciendo hincapié en la "necesidade" de acometer un proyecto que acabe con la acumulación de lodos en este espacio de baño. Por su parte, colectivos como el Museo Terra de Melide o la Asociación Cultural e Veciñal Melidá rechazan de plano que se modifique la antigua presa con puertas metálicas.

Mejor solución

Así, durante su visita a la segunda fase de las obras, Vázquez señaló que la actuación constituye la mejor solución técnica y ambiental para garantizar la conectividad del río y recuperar la funcionalidad recreativa de este espacio. El proyecto permitirá reducir la acumulación de lodos y sedimentos en el entorno de la playa durante los meses de verano y responde a una demanda de vecinos y pescadores. El Concello, a su vez, reseña que el proyecto "foi revisado e avalado por técnicos municipais e autonómicos e que conta con informes favorables da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, Patrimonio Natural e Instituto de Estudos do Territorio".

A finales de año

Los trabajos, con un presupuesto de 210.000 euros, comenzaron esta semana y está previsto que concluyan antes de finalizar 2026. En esta segunda fase se instalará, entre otras actuaciones, una compuerta abatible de acero inoxidable que permitirá regular el flujo del río. Durante la mayor parte del año permanecerá abierta para favorecer la circulación del agua y recuperar la conectividad fluvial, mientras que en verano podrá cerrarse para habilitar el embalse como zona de baño.

Cuando la compuerta esté cerrada, la continuidad del río para la fauna piscícola quedará garantizada mediante la construcción de una escala de peces, una estructura diseñada para permitir que las especies sorteen obstáculos artificiales y favorecer así la recuperación de las poblaciones piscícolas. Esta solución permitirá conservar el azud y, al mismo tiempo, corregir los problemas detectados en el funcionamiento actual del río, ya que esta infraestructura dificulta la continuidad fluvial y favorece la acumulación de sedimentos en la zona de baño. El regidor aprovechó para reivindicar la mejora de los vestuarios y baños de las piscinas.

Postura contraria

Por su parte, desdela citada asociación cultural llevan semanas convocando movilizaciones para salvar la presa en la que muchos de ellos aprendieron a nadar. Y, a su vez, desde el museo Terra de Melide que dirige Xosé Manuuel Broz, apuntaban que "a destrución da tosta, do século XIX, supón unha perda do patrimonio cultural melidao, xa que é antiga e forma parte dun complexo muiñeiro industrial de suma entidade; supón desmembrar a parte indisoluble dun todo, polo que a perda da tosta equivale a debilitar toda a oportunidade de musealización do complexo produtivo artellado por Ron Varela no 1883".

Asimismo, resalta que "dende o momento en que recibimos a nova de que se ía tirar a tosta decimonónica de Don Antonio para ser substituída por unhas comportas metálicas, a inicios do mes de xullo, procedemos a remitir toda a documentación histórica que tiñamos sobre este elemento, á Xunta de Galicia, co obxectivo de iniciar os trámites para a súa catalogación e protección", solicitando la inclusión "do muíño de Ludivina e de toda a súa infraestrutura hidráulica, incluíndo a canle e a presa. Do mesmo xeito, rexistramos tamén a Ponte Nova de Furelos (1861) e a presa do Comendador (Idade Media)".