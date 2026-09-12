El MercaEdillo de Carballo extiende su oferta comercial tres días hasta el domingo con descuentos del 80%
La Xunta respalda esta iniciativa comercial que integra 21 puestos y 16 establecimientos con diversas actividades infantiles
El objetivo de fomentar el consumo responsable en el municipio, y se regalan bolsas de tela con presentar un tique de compra
El director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, asistió este sábadp al MercaEdillo organizado por el Centro Comercial Abierto (CCA) de Carballo y apoyado por la Xunta en el marco de las ayudas a este tipo de entidades. Allí, destacó la ampliación de la feria a tres días (de viernes a domingo), consolidándose en el arroyo de A Balsa como una cita imprescindible a la hora de dinamizar las ventas de proximidad.
Rebajas importantes
El representante autonómico puso en valor los 21 puestos establecidos y los 16 comercios que se suman desde sus propios locales con descuentos de hasta el 80% en moda, calzado, deporte, alimentación, juguetes, complementos o productos de segunda mano. Se mostró convencido de que la apertura del mercado como novedad desde el viernes por la mañana contribuirá a dinamizar el consumo local durante todo el fin de semana, al igual que las actividades infantiles programadas, con la Pequefeira de mañana como referencia central para implicar las nuevas generaciones en la valorización del comercio, junto con los talleres de galletas artesanales de esta tarde.
Al amparo de esta iniciativa, se instaló también un puesto informativo de la campaña autonómica Comercio Compensa, con la que el Gobierno gallego promueve hábitos de compra más responsables, fomenta el uso de alternativas reutilizables y pone en valor el comercio de proximidad. Así, todas las personas que presenten un tícket de compra recibirán una bolsa de tela con la imagen de la campaña, hasta agotar existencias.
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