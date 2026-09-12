Muxía se viste de mujer con un pregón que da paso a la fe y la fiesta hasta el lunes
El historiador Antón Castro puso a la mujer y a Rosalía de Castro por delante en su presentación
Actúan en verbena orquestas como París de Noia, Olympus, Satélites, Magos o Escaparate
La Romería da Virxe da Barca comenzaba este viernes con un pregón en femenino a cargo del historiador Antón Castro desde Cabo da Vila. Allí puso el foco en la identidad de su pueblo natal, la tradición marinera y el vínculo de la villa con Rosalía de Castro, para dar paso, dentro del Mercado da Deputación da Coruña A paisaxe que sabe (que se prolongará los 4 días), al concierto de SES y, posteriormente, a los de 9Louro, Disco Móbil Impacto y Orquesta Bomba.
Verbenas y traca
Este sábado actuaban dos de las formaciones protagonistas del programa: París de Noia y Orquesta Fuego, a la que seguirá, tras la medianoche, la gran tirada de fuegos artificiales. Ya para la jornada del domingo día 13 se oficiará, a las 13.00 horas, la tradicional Misa de la Virxe da Barca, que anticipará la mayor traca pirotécnica de Galicia. Tras el vermú, el ambiente continuará en el Cabo da Vila con tardeo hasta las 19.00 h a cargo de Mar Dávila. Por la noche, verbena con Satélites y Orquesta Magos, que volverán a poner a bailar Muxía.
Por fin, el lunes 14 de septiembre la Virgen regresará al Santuario da Barca, en uno de los momentos más emotivos de la celebración. A mediodía tendrá lugar la Misa en el Santuario de la Barca y, como cierre musical a los cuatro días de fiesta, actuaciones estelares de Olympus y Escaparate.
- La última oportunidad del verano para ver juntas a Panorama, París de Noia y Los Satélites: a 30 minutos de Santiago y con fuegos artificiales
- Buscan en Negreira a José Manuel Baña Sieira, un vecino de Campolongo desaparecido desde este jueves
- Gonzalo Míguez, profesor de Física Atmosférica en la USC: 'Si cambia el clima, tendrá que cambiar nuestra forma de cultivar
- «Comer los callos o la cabra era una tradición y también un privilegio»
- Fallece en Santiago Diana Katherine Ramos, la joven que había protagonizado una misteriosa desaparición diez años atrás en Albacete
- ¿Cuánto subirán las pensiones en Galicia en 2027? El IPC ya permite hacer una estimación
- El pueblo a 20 minutos de Santiago donde comer callos hasta hartarse por 5 euros este septiembre: pazos centenarios, música y naturaleza
- El restaurante a 40 minutos de Santiago con 'el mejor salpicón de marisco de Galicia': 'La receta lleva generaciones en la casa”