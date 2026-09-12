Muxía se viste de mujer con un pregón que da paso a la fe y la fiesta hasta el lunes

La Romería da Virxe da Barca comenzaba este viernes con un pregón en femenino a cargo del historiador Antón Castro desde Cabo da Vila. Allí puso el foco en la identidad de su pueblo natal, la tradición marinera y el vínculo de la villa con Rosalía de Castro, para dar paso, dentro del Mercado da Deputación da Coruña A paisaxe que sabe (que se prolongará los 4 días), al concierto de SES y, posteriormente, a los de 9Louro, Disco Móbil Impacto y Orquesta Bomba.

Verbenas y traca

Este sábado actuaban dos de las formaciones protagonistas del programa: París de Noia y Orquesta Fuego, a la que seguirá, tras la medianoche, la gran tirada de fuegos artificiales. Ya para la jornada del domingo día 13 se oficiará, a las 13.00 horas, la tradicional Misa de la Virxe da Barca, que anticipará la mayor traca pirotécnica de Galicia. Tras el vermú, el ambiente continuará en el Cabo da Vila con tardeo hasta las 19.00 h a cargo de Mar Dávila. Por la noche, verbena con Satélites y Orquesta Magos, que volverán a poner a bailar Muxía.

Por fin, el lunes 14 de septiembre la Virgen regresará al Santuario da Barca, en uno de los momentos más emotivos de la celebración. A mediodía tendrá lugar la Misa en el Santuario de la Barca y, como cierre musical a los cuatro días de fiesta, actuaciones estelares de Olympus y Escaparate.