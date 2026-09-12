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O Premio Carlos Mosteiro mantén a aposta da Pobra pola literatura infantil en galego

A novena edición do certame conserva os 3.000 euros de dotación e a publicación da obra gañadora pola Editorial Galaxia

Na presentación do certame participaron o director xeral da Editorial Galaxia, Marcos Calveiro; a concelleira de Cultura, Patricia Lojo; e a presidenta da Asociación Cultural Barbantia, Chus Blanco.

Na presentación do certame participaron o director xeral da Editorial Galaxia, Marcos Calveiro; a concelleira de Cultura, Patricia Lojo; e a presidenta da Asociación Cultural Barbantia, Chus Blanco. / Cedida

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El Correo Gallego

A Pobra

O Concello da Pobra do Caramiñal vén de presentar a novena edición do Premio de Literatura Infantil Carlos Mosteiro, un certame xa consolidado no calendario cultural do municipio e que busca seguir impulsando a creación literaria destinada ao público infantil en lingua galega.

A convocatoria mantén unha dotación económica de 3.000 euros, a mesma da edición anterior, e garante novamente a publicación da obra gañadora da man da Editorial Galaxia. Na presentación participaron a concelleira de Cultura, Patricia Lojo; o director xeral de Galaxia, Marcos Calveiro, e a presidenta da Asociación Cultural Barbantia, Chus Blanco.

Desde o Concello destacan que o premio permite reunir tres ámbitos aos que se quere dar continuidade: cultura, literatura e lingua galega. A iniciativa ten ademais un significado especial por levar o nome de Carlos Mosteiro, estreitamente vinculado á Pobra, á educación e á literatura, e cuxa memoria se mantén viva a través dun certame dedicado precisamente a achegar os libros ás novas xeracións.

Obxectivo: chegar á cativada

Lojo salientou que o premio non remata coa elección da obra gañadora. A intención é que os títulos publicados cheguen aos centros educativos, aos fogares e, sobre todo, aos nenos e nenas do municipio. «Un premio literario ten todo o sentido cando a obra acaba nas mans de quen a le», sinalou.

A concelleira expresou o desexo de que as historias presentadas ao concurso poidan acabar converténdose en libros que a infancia da Pobra «lea, desfrute e lembre durante moitos anos».

O Concello anima así a escritoras e escritores con proxectos de literatura infantil a participar nesta nova convocatoria e agradece a colaboración da Editorial Galaxia e da Asociación Cultural Barbantia na continuidade do certame.

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«Estamos apostando polos libros de hoxe, pero tamén polas lectoras e lectores de mañá», resumiu Lojo, poñendo en valor o compromiso municipal coa literatura infantil, a lingua galega e o legado de Carlos Mosteiro.

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