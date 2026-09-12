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Rianxo distingue a 'Moncho o Xixí' con su Medalla de Oro por cuatro décadas dedicado a la Guadalupe

El Concello premia la trayectoria de Ramón Iglesias al frente de unas fiestas que este domingo celebran la tradicional procesión marítima

Ramón Iglesias Sánchez, ‘Moncho o Xixí’, con la Medalla de Oro del Concello. A su lado, Julián Bustelo.

Ramón Iglesias Sánchez, ‘Moncho o Xixí’, con la Medalla de Oro del Concello. A su lado, Julián Bustelo. / Cedida

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El Correo Gallego

Rianxo

Rianxo vive ya sus días grandes con una edición de las Festas da Guadalupe especialmente significativa para Ramón Iglesias Sánchez, Moncho o Xixí, que recibió este sábado la Medalla de Oro del Concello como reconocimiento a cuatro décadas de trabajo desinteresado y de implicación en la organización de la celebración más arraigada de la localidad.

«Moncho é o claro exemplo de que colaborar merece a pena. De que traballar polos demais merece a pena. De que o compromiso coa nosa vila, coas nosas parroquias, coas nosas tradicións e coa xente deixa pegada», señala el alcalde, Julián Bustelo. «Grazas polo tempo dedicado, pola perseveranza e pola responsabilidade asumida. Grazas por entender que as festas son moito máis que un programa de actividades. E grazas por contribuír a que varias xeracións de rianxeiros e rianxeiras teñan unha memoria común», añade el regidor.

Ramón Iglesias Sánchez recibe el aplauso de sus vecinos.

Ramón Iglesias Sánchez recibe el aplauso de sus vecinos. / Cedida

Ocho días de celebración

Las fiestas arrancaron el viernes, con el pregón inaugural de la actriz Lucía Veiga, presidenta de la Academia Galega do Audiovisual, y el tradicional chupitaso. La programación se extenderá hasta el viernes día 18 con verbenas, conciertos, actos religiosos, tradición, actividades infantiles y las citas más emblemáticas de la Guadalupe.

Este domingo llega uno de los momentos centrales de las fiestas. A las 12.00 horas se celebrará la misa solemne en la Capela de Guadalupe, cantada por la Coral Abraira, y a las 13.00 tendrá lugar la tradicional procesión marítima. La noche estará protagonizada por Galilea y La Banda de Ayer y, a medianoche, por los fuegos artificiales aéreos y acuáticos en el Paseo da Ribeira.

Tradicional ofrenda a la Virgen de la Guadalupe en la víspera del día grande de sus fiestas.

Tradicional ofrenda a la Virgen de la Guadalupe en la víspera del día grande de sus fiestas. / Cedida

La programación continuará durante toda la semana. El lunes habrá, entre otras propuestas, visita de la Virxe de Guadalupe a la iglesia parroquial, Festivaliño y verbena con Unión y Fuerza y Cayenna. El martes se celebrará el Día de Padrón, mientras que el miércoles tendrá lugar el Xantar dos Nosos Maiores y una jornada con circo, música y actividades en las calles.

Otro de los días señalados será el jueves 17, con el Feirón Mariñeiro, «A feira de 1926», que llenará de artesanía el casco viejo durante toda la jornada. A las 20.00 horas llegará el Paxaro Pinto a los Xardíns da Ribeira, antes de la Noite Folc y la verbena.

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El viernes 18 pondrá el broche a ocho jornadas de celebración con el Día Infantil, hinchables acuáticos, Festa da Escuma, música y la gran verbena final. A medianoche llegará la Rianxeira infantil y, ya de madrugada, a las 02.00 horas, la tradicional gran traca final, las bengalas y A Rianxeira despedirán la Guadalupe de 2026. n

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