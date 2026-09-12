Un proyecto de la Xunta recupera el histórico local de la Cofradía de Pescadores de Rianxo

La Xunta destina 68.252 euros a la rehabilitación energética y puesta en valor del local histórico de la Cofradía de Pescadores Virxe do Carme de Rianxo, situado en el Paseo da Ribeira. La directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles Vázquez Suárez, asistió este jueves a la inauguración de las obras de acondicionamiento de un edificio emblemático ligado a la historia marinera de la localidad.

La intervención se enmarca en las Estrategias de Desarrollo Local Participativo (EDLP) y ha supuesto una inversión global superior a los 70.000 euros. La ayuda autonómica se canalizó a través del GALP Ría de Arousa y contó con una cofinanciación del 70% del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA).

Los trabajos ejecutados en esta primera fase permitieron actuar sobre el deterioro que presentaba el inmueble. Entre las mejoras figuran la colocación de aislamiento térmico SATE en las fachadas superiores, el sellado y renovación de ventanas, la reparación integral de la cubierta y de los sistemas de evacuación de aguas, así como actuaciones para corregir problemas de humedad.

También se acometió el saneamiento estructural y la reparación del hierro de las escaleras exteriores de acceso a la planta alta.

Durante el acto, Vázquez Suárez destacó el valor simbólico del edificio. «Este non é só un edificio, é a memoria viva da Confraría de Pescadores Virxe do Carme e o testemuño de xeracións de mariñeiros, mariscadoras e familias enteiras que fixeron do mar o seu sustento», señaló.

La directora xeral subrayó además que la rehabilitación demuestra que «se pode conservar o pasado sen renunciar ao futuro» y agradeció a la cofradía su implicación en un proyecto que busca devolver utilidad a un espacio histórico para la gente del mar.

Un espacio expositivo y de uso comunitario

El proyecto contempla una segunda fase centrada en preparar las instalaciones para un uso más amplio por parte de la comunidad marinera y de los propios vecinos.

Está prevista la creación de un espacio expositivo permanente vinculado a la historia y a la tradición marítima de Rianxo, concebido también como aula polivalente para actividades formativas, reuniones del sector y acciones de divulgación de los productos pesqueros y marisqueros de la ría de Arousa.

La Xunta enmarca esta actuación en su apuesta por conservar el patrimonio de las entidades del mar y, al mismo tiempo, generar nuevos espacios de encuentro y dinamización en las localidades costeras.