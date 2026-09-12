Rois saca a concurso otra vez el contrato del servicio de ayuda en el hogar tras la renuncia de la adjudicataria
El SAF tendrá una vigencia de dos años, más uno de prórroga, y su valor estimado total es de 1.915.680 euros
Hasta que se resuelva esta nueva licitación, la empresa Attende Care SL seguirá atendiendo a los usuarios locales
El pleno de Rois ha tenido que aprobar los nuevos pliegos y cláusulas para licitar el servicio del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) por un período de 2 años, más uno de prórroga, y con un valor estimado total de 1.915.680 euros (impuestos incluidos), lo que representa un coste de 638.560 euros cada uno de los tres años. La noticia llega después de que el pasado 31 de julio, la recién nombrada adjucataria, la firma cordobesa Uniges-3, renunciara al al contrato, declarándose desierto.
Nuevo importe
El nuevo importe ratificado se corresponde con el recogido en el informe elaborado por la consultora contratada para determinar los costes asociados al SAF, que establece un precio por hora de 25,54 euros con impuestos (24,56 € sin IVA) y una estimación de 25.000 horas anuales de atención a la dependencia.
Cuando se publique en la Plataforma de Contratación del Estado, las empresas interesadas en concurrir a esta nueva licitación tendrán 35 días naturales para presentar sus ofertas una vez que el anuncio del proceso se envíe al Diario Oficial de la Unión Europea. El alcalde indicó que la licitación de este nuevo contrato sale con las mismas condiciones que la anterior y con un ligero incremento del precio por hora hasta los 25,54 euros con impuestos. El punto fue aprobado con los 7 votos a favor del grupo popular. El PSdeG votó en contra al considerar que el estudio de costes contiene errores.
Camino en Ferreiros
En la misma sesión también se aprobó de forma definitiva la desafectación de un tramo de 129 metros cuadrados de camino público en el lugar de Ferreiros (parroquia de Costa) que había solicitado un vecino. La propuesta fue aprobada por unanimidad. Asimismo, el regidor Ramón Tojo dio cuenta de la resolución de la alcaldía por la que firmó un convenio con el Ayuntamiento de Teo para solicitarle una subvención a la Xunta para poner en marcha el Taller de empleo dual Rois-Teo 2026. La propuesta fue ratificada por unanimidad. Allí se formarán durante 9 meses 20 personas desempleadas de los dos municipios en operaciones básicas de instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes (con 10 plazas) y en operaciones auxiliares de albañilería, revestimientos y pavimentación exterior (10 plazas). La gestión administrativa del servicio se encargará Rois, y se acondicionarán parques infantiles, escuelas y lavaderos, entre otras.
En lo que respecta a los festivos locales de 2027, Rois mantiene los tradicionales lunes de Pascua (29 de marzo) y Santo Isidro (15 de mayo).
Rois
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