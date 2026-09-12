La Ruta a Fisterra-Muxía gana en seguridad con once nuevas sendas: "Los coches deberían ir más lentos"

La Axencia de Turismo de Galicia acaba de publicar, sin recibir alegación alguna, el proyecto de trazado de los trechos comunes del Camiño Fisterra-Muxía con la red viaria existente. Son unas obras que buscan mejorar la seguridad vial y fomentar la movilidad sostenible, para facilitar un tránsito peatonal seguro y reducir la exposición al tráfico rodado en los municipios de Santiago, Negreira, Dumbría, Corcubión, Cee y Muxía. El presupuesto base es de 2.565.699 euros, con expropiaciones en 159 parcelas por 560.131 euros, y según los peregrinos consultados, debería haberse hecho ya, "para que los coches vayan más lentos", aportaba la francesa Anne Rouzieres.

Afectaciones por municipio

Las actuaciones recogidas en este proyecto consisten fundamentalmente en la ejecución de once sendas peatonales de arena-cemento, hormigón desactivado y piedra, segregadas en diversos tramos comunes del Camino de Santiago de Fisterra y Muxía con carreteras de titularidad autonómica, provincial y municipal, localizados en los citados municipios. Y, complementariamente, se proyecta la renovación estructural de una vía peatonal existente en el municipio de Mazaricos, incluyendo la mejora de la señalización vertical en diversos trechos adicionales de carreteras provinciales y locales. Y para ello, se harán efectivas 6 expropiaciones en Santiago, 21 en Negreira, 74 en Dumbría, una en Corcubión, 50 en Cee y 3 en Muxía,

De esta forma, se pretende potenciar la continuidad, accesibilidad y calidad ambiental del Itinerario Jacobeo, mediante la ejecución de itinerarios peatonales integrados en el paisaje, empleando materiales compatibles con el entorno y soluciones constructivas de bajo impacto ambiental, coherentes con el carácter cultural y patrimonial de la Prolongación de la Ruta, integrando en el paisaje, utilizando los mencionados materiales.

Tramos de actuación

En cuanto a los tramos, el primero es el de Moas de Abaixo, en Santiago, donde se construirá primero una acera y después una senda segregada, adaptándola al terreno y procurando ocupar el mínimo espacio de parcelas privadas. En A Barquiña, Negreira, se ejecutará una senda de arena-cemento, una acera en la zona más urbana y varios cruces reforzados, además de adaptar el trazado para conservar árboles. En esta zona, y justo en la subida hacia Cepelo, la nueva senda discurrirá por el margen izquierdo, en lugar del derecho actual, durante 150 metros.

Tramo de A Barquiña hacia Cepelo, Negreira, donde habrá un cambio en la Ruta / Xunta

Ya en Corzón, Mazaricos, se renovará la senda existente, se instalarán protecciones en los taludes y se mejorará la señalización. A su vez, en Dumbría se concentran varias actuaciones: en Olveiroa se combinarán aceras y senda peatonal junto a la DP-3404; en Hospital se construirá una senda de 2,30 metros, se conservarán muros tradicionales y se reforzarán los cruces con pavimento de piedra y balizas; entre Rego das Moas y Rego Valsalgueiro se prolongará esta solución hasta la bifurcación hacia Fisterra y Muxía; en As Carizas se hará una nueva senda respetando muros y árboles; en Fonte dos Ladróns se separará el recorrido peatonal de la carretera y se mejorará un cruce. Ya en Rego Fragoso, se creará una senda por una zona boscosa para evitar que los peregrinos tengan que circular por la calzada.

Asimismo, en A Amarela, entre Corcubión y Cee, van a construir una senda junto a la AC-445 y se reforzará el cruce en un tramo con tráfico intenso y poca visibilidad. En la playa de Estorde se plantea un itinerario dividido en tres sectores para apartar a los peregrinos de uno de los puntos más peligrosos de la carretera, con curvas, desmontes y escaso espacio lateral, con unas nuevas sendas que tendrán entre 1,80 y 2,30 metros de ancho. Finalmente, en la playa de Lourido, en Muxía, se acondicionarán los caminos de acceso y se conectarán mediante una nueva senda de 2,30 metros.

En primera persona

Para calibrar las necesidades de esta Prolongación de la Ruta se ha consultado directamente con tres peregrinas que atravesaban Negreira este viernes por la mañana. Dos de ellas, las tinerfeñas María y Lidia, calificaban de "seguro" el Camino en términos generales. Pero una tercera, la gala Anne Rouzieres, dejaba caer que "a veces no tienes una senda delimitada por donde transitar", si bien también coincide en líneas generales en que la Vía Jubilar "es segura".

La misma fuente matizaba su testimonio, advirtiendo de la peligrosidad añadida por la circulación de vehículos, en puntos como el cruce de A Barquiña hacia Cepelo, y el anterior situado a 150 metros en Outeiros (Negreira) . A su juicio, sería necesario "mejorar la señalización para que los coches vayan más lentos". "El Camino es seguro, pero a veces tienes que tener cuidado" por esta circustancia. Y, precisamente, en varios de los tramos donde se va a actuar, esta alerta es evidente