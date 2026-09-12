O Concello de Zas denuncia e esixe solucións urxentes polos graves fallos na telefonía móbil en Baio
Denuncia ante Amtega e o Goberno estatal os fallos prolongados no servizo de voz e internet
O rexedor lembra que están perjudicando seriamente a actividade comercial desa localidade
O Concello de Zas vén de reclamar á Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) que se adopten medidas urxentes para solucionar os problemas que está a experimentar a rede de telefonía móbil en diferentes puntos de Baio. Ademais, tamén presentou unha denuncia ante a Dirección General de Ordenación de los Servicios de Digitalización y de Comunicación Audiovisual do Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, pola existencia dunha “incidencia colectiva grave na rede de telefonía móbil” que está a afectar as persoas usuarias de diferentes compañías.
Compañías varias
As incidencias, que afectan usuarios de distintas compañías, están a prolongarse durante varios días e están a provocar importantes dificultades tanto para realizar chamadas como para utilizar os servizos de datos móbiles. A situación tamén está a afectar ao funcionamento dos datáfonos dos establecementos comerciais, así como ao acceso a internet. Desde o Concello consideran especialmente preocupante que estas deficiencias se estean producindo nunha zona cunha importante actividade comercial como Baio, onde unha correcta cobertura de telefonía e internet resulta fundamental para o funcionamento diario dos negocios e para a veciñanza.
O memo rexedor de Zas, Manuel Muíño, sinala que “non pode ser que levemos varios días con problemas na liña, con dificultades para utilizar os datáfonos, cos propios móbiles sen poder realizar chamadas e cun acceso a internet moi deficiente”. “En pleno século XXI isto non pode pasar. É inadmisible, e máis nunha zona moi comercial como é Baio, onde estes problemas están a causar importantes prexuízos tanto aos establecementos como á veciñanza”, engade o rexedor.
Dúas xestións
O Concello xa trasladou esta situación a Amtega, departamento da Xunta de Galicia con competencias nesta materia, para que se poida identificar a orixe das incidencias e impulsar, no ámbito das súas competencias, as actuacións necesarias para acelerar a súa solución. Pero tamén do Goberno estatal para se adopten as medidas necesarias, ao abeiro do establecido na Lei 9/2014, do 9 de maio, Xeral de Telecomunicacións, ante o que consideran "unha situación que está a provocar unha afectación grave e prolongada do servizo".
No Goberno local lembran que a Administración municipal non ten competencias sobre as redes e os servizos de telefonía, polo que corresponde ás administracións competentes, tanto á Xunta de Galicia como ao Goberno central no ámbito das súas respectivas competencias, reclamar ás compañías operadoras as actuacións necesarias para garantir a correcta prestación do servizo. “Desde o Concello imos facer todas as xestións que estean na nosa man para que as compañías dean unha resposta e se restableza canto antes un servizo que hoxe é básico para calquera persoa ou negocio”, conclúe Manuel Muíño.
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