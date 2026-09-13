Ames abre el multifuncional tras seis años,144 proyectos a concurso y hasta paralizaciones

"Por fin". El alcalde de Ames no pudo evitar suspirar de alivio en la inauguración del Edificio Multifuncional do Milladoiro, tras aquel concurso de ideas lanzado en el año 2000 -y que recibió 144 propuestas-, más las sucesivas vicisitudes que atravesó, incluyendo rescisión de contrato o la eliminación de la última planta para ajustar el presupuesto. La mayor urbe maiana puede ya disfrutar (de hecho, para la próxima semana el inmueble estará abierto a visitas) de "un espazo más para axudar aos nosos veciños na búsqueda de emprego", formación y sociabilización, como resaltaba la edil de Promoción do Emprego, Ana Paz.

Dirección de obra

En total, y como reseñaba Isidro López, director de obra, el edificio cuenta "con 550 metros cuadrados de plaza alrededor, 90 para la recepción, 50 metros para el núcleo central de telecomunicaciones, y una superficie útil de 300 m2, dividida en dos plantas: una primera (modular, para cursos homologados y actividades) y una segunda, acristalada y diáfana para reuniones "e máis aberta ao diálogo", apuntaban los técnicos. López, además, pidió un voto de confianza para las planchas de zinc que le dan su característico aspecto, augurando que "envejecerán bien".

Las instalaciones, asimismo, ya están preparadas para albergar los primeros cursos, que serán de Igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e corresponsabilidade; Acollida extraescolar e ludotecas y Ocio inclusivo, adelantaba el regidor, que hizo hincapié en las necesidades que se están completando "no municipio máis novo de Galicia, cunha media de idade de 39 anos", y en cuya localidad más poblada, esta de O Milladoiro, se van a invertir 80 millones, incluyendo estas instalaciones (que costaron 1,1), pero también los cinco edificios de vivienda pública proyectados o el nuevo CEIP Albor, entre otras.m2

Autoridades

Sandra Vázquez, la directora de Relacións Institucionais de la Xunta, no pudo sino aplaudir "o gran traballo realizado" y ofrecer la colaboración de la Xunta, algo en lo que también abundó el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, trasladando el respaldo de Moncloa, y la Unión Europea, "nun proxecto que naceu cos fondos Edusi" y finalmente fue cofinanciado al 80% por el Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) y el Concello (20 % restante).

Blanco incidió igualmente en que el Ejecutivo central apuesta por “facer dos nosos concellos mellores lugares para vivir", destacando que se trata de un “novo espazo para a veciñanza”, pensado “para atoparse, para aprender, para compartir, para desenvolver actividades e, en definitiva, para facer comunidade”. “É unha boa demostración de para que serven os fondos europeos de desenvolvemento urbano cando se xestionan ben. Serven para isto: para crear servizos públicos; para recuperar e transformar espazos, e para crear lugares de encontro”, remarcó.

"El palomar"

También hubo momentos para el chascarrillo, como cuando la concejala Paz se refería a quién tilda de "palomar" el nuevo inmueble, y otros sobre el aluvión de críticas hacia la demora del proyecto, que el regidor no quiso ni nombrar. Eso sí, Blas García, continuando con su presentación, reconoció que el proyecto "non foi doado de facer", si bien aclaró que, ante la dificultad de encontrar los materiales por parte de la anterior adjudicataria, la constructora local Iglesias Mera finalmente empleo de laminas de madera "CLT da Finsa, non de Dinamarca, como antes advertiran; o zinc veu de Cubregal, en Barbanza; e o aluminio de Artegal". Por todo ello, no dudó en calificar de "centro qiuilómetro cero" a estas instalaciones.