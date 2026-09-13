Buscan con drones al octogenario Juan Antonio Gil desaparecido en Carnota
El vecino es alto y delgado, lleva gafas y salió de casa vestido con un pantalón beige y una camisa azul
La Guardia Civil coordina un amplio operativo de búsqueda en la zona de Caldebarcos con el apoyo de vecinos
Continúa la búsqueda de Juan Antonio Gil Canós, de 86 año, desaparecido en Carnota, y a la se han incorporado los drones de Axega y vecinos, según apuntaban desde el GES de Muros, además de los miembros de Emergencias y fuerzas del orden.
A través de las redes sociales, se ha difundido una petición de colaboración para tratar de encontrar cuanto antes al hombre. Según la descripción facilitada, es alto y delgado, con pelo cano, lleva gafas y salió de casa vestido con un pantalón beige y una camisa azul.
La Guardia Civil ha solicitado además la colaboración de personas que dispongan de motocicletas y puedan ayudar en las labores de búsqueda, que urge debido a las altas temperaturas. El punto de encuentro establecido para quienes puedan sumarse al dispositivo se encuentra a la entrada de Caldebarcos.
Aviso de la familia
Destacar, además, que los medios aéreos de la Unidad Operativa de Drones del Grupo de Apoyo Logístico e Intervención (GALI) de Axega se incorporaba en la tarde de este domingo al operativo de búsqueda de este octogenario, que falta desde la mañana de este domingo.
Fue un familiar quien llamó al 112 Galicia sobre las 14.00 horas para explicar que había salido a dar un paseo por la zona de Caldebarcos, en San Mamede (Carnota), y que no había regresado. De inmediato, se informó a los agentes de la Guardia Civil, que coordinan el operativo, al GES de Muros, a la Policía Local y a los voluntarios de Protección Civil de Carnota.
- Muere ahogado en una playa de O Grove Carlos Nieves, histórico concejal del PSOE de Santiago que estuvo 24 años en Raxoi
- Llegan de Gran Canaria con sus dos hijos de 3 y 4 años para hacer el Camino tras una depresión y acaban siendo 'el aliento' de otros peregrinos
- Las tres boyas gallegas baten en agosto sus récords históricos de temperatura más alta: «Hay especies marinas que se están desplazando hacia el norte»
- La última oportunidad del verano para ver juntas a Panorama, París de Noia y Los Satélites: a 30 minutos de Santiago y con fuegos artificiales
- Fallece el exalcalde de Negreira José Manuel López Tuñas
- Buscan en Negreira a José Manuel Baña Sieira, un vecino de Campolongo desaparecido desde este jueves
- Santiago se convierte en un cluedo en vivo: un asesino, nueve pruebas y una noche para sobrevivir
- Del mercado de ganado en la Alameda a un Toural lleno de carros: así era Santiago hace un siglo a través de la mirada de Ruth Matilda Anderson