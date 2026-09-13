Pierde la vida un motorista en Carnota al salirse de vía
Un particular encontró la motocicleta fuera de la carretera con su piloto tendido al lado
Ocurrió a la altura del kilómetro 87 de la AC-400, en el lugar de Santa Comba
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Carnota
Un motorista perdió la vida tras accidentarse en Carnota, a la altura del lugar de Santa Comba, este pasado sábado por la noche.
Fue pasadas las 21.40 horas de ayer cuando un particular informó al 112 Galicia de que acababa de encontrar una moto accidentada fuera de la carretera a la altura del kilómetro 87 de la AC-400, en Santa Comba (Carnota). El implicado se encontraba junto al vehículo y precisaba asistencia sanitaria urgente.
Despliegue
De inmediato, desde el Centro Integrado de Atención a las Emergencias se solicitó la intervención de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, de la Guardia Civil de Tráfico y del GES de Muros. Una vez en el lugar, los profesionales sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento de la persona.
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