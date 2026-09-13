La Xunta licita por 411.000 euros la humanización del entorno del CEIP Otero Pedrayo de A Laracha
La actuación permitirá incorporar nuevas aceras y una senda, renovar pavimentos y alumbrado y habilitar un aparcamiento para autobuses y vehículos ligeros
La Xunta ha sacado a licitación por 411.020 euros las obras de humanización y dotación de nuevas infraestructuras en el entorno del CEIP Otero Pedrayo, en A Laracha, una intervención dirigida a mejorar la accesibilidad, la seguridad vial y la calidad urbana del espacio que rodea al centro educativo.
El proyecto contempla la construcción de una senda y nuevas aceras, así como la pavimentación de firmes y la habilitación de un aparcamiento destinado tanto a autobuses como a vehículos ligeros. Las obras incluirán además la instalación de nuevo alumbrado público, mobiliario urbano y una red de aguas pluviales.
Las obras se ejecutarán en medio año
La Plataforma de Contratos Públicos de Galicia mantiene abierto el plazo para la presentación de ofertas hasta el próximo 5 de octubre. Una vez adjudicados los trabajos, las empresas dispondrán de un plazo de seis meses para su ejecución.
La intervención se desarrollará al amparo del Plan Hurbe y forma parte del convenio de colaboración suscrito entre la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas y el Concello de A Laracha. La Administración autonómica asumirá el 70 % del presupuesto, mientras que el Ayuntamiento aportará el 30 % restante.
El Plan Hurbe es la herramienta a través de la que la Xunta coopera con los concellos en la financiación de actuaciones urbanísticas y de mejora de espacios públicos, con proyectos orientados a la revitalización de los entornos urbanos y al reequilibrio territorial.
A esta inversión se suma otra vía de colaboración autonómica para la mejora del entorno del colegio. El departamento que dirige María Martínez Allegue ha concedido al Concello un préstamo sin intereses de alrededor de 115.000 euros, procedente del Fondo de Cooperación de la Xunta destinado a municipios de menos de 50.000 habitantes.
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