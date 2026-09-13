El estruendo de la fe vuelve a abarrotar el Santuario da Barca en Muxía
Orquestas de primer nivel y la mayor traca de Galicia conformaron la programación durante estos días
Este lunes terminan las fiestas con el regreso de la Virgen a su templo y verbenas con Olympus y Escaparate
Muxía vivió este fin de semana los actos más espectaculares... por lo menos en lo que a pirotecnia se refiere, con una monumental tirada nocturna (previa actuación de París de Noia y Fuego) sobre la bahía de la capital municipal el sábado, y la atronadora, y mayor traca de pólvora de toda Galicia, este domingo. Al evento, además, asistió el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, que visitó la pedra de abalar y demás monumentos pétreos de la zona.
Pero no se acaban aquí las monumentales celebraciones: este lunes, en la última jornada, la Virxe da Barca regresará a su iglesia en uno de los momentos más emotivos de la celebración. A las 12.00 horas tendrá lugar la misa en el Santuario da Barca, mientras que del cierre musical a los cuatro días de fiesta se encargarán Olympus y Escaparate (el domingo por la noche actuaron las orquestas Satélites y Magos). Durante todos estos días, la Corporación casi que al pleno, con el alcalde Javier Sar al frente, se dejaron ver en los multitudinarios fastos.
Origen de la celebración
En cuanto al origen de la celebración, asegura la leyenda que la Virgen vino hasta este lugar donde hoy se encuentra el Santuario da Barca en una embarcación de piedra para dar ánimos al Apóstol Santiago. Y cuenta la tradición que las famosas piedras, que se encuentran muy cerca del mar y acogen a miles de romeros, formaban parte de esa barca de piedra en la que llegó la Virgen.
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