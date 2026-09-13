Fallece el exalcalde de Negreira José Manuel López Tuñas

Acaba de fallecer a los 78 años José Manuel López Tuñas, el que fuera alcalde de Negreira durante tres mandatos por el Partido Socialista. Docente de Xeografía e Historia, era muy apreciado en toda Barcala y alrededores por el apoyo a la diáspora, sobre todo la cubana, y también cultivó su faceta de ensayista a través de un blog y escritos, con obras como la novela A flor da figueira. La conducción de sus restos mortales será este lunes, desde el tanatorio local La Unión, a las 11.45 horas. Posteriormente, se celebrará el funeral en la Capela del Pazo do Cotón, y será enterrado en el panteón familiar del cementerio parroquial.

Militancia socialista

Tuñas concurrió, y ganó, las elecciones municipales de 1983 siempre por el PSOE, pero fue destituido al prosperar una moción de censura. Posteriormente, encadenaría dos mayorías absolutas en los años 1987 y 1991, además de ser diputado provincial de 1987 a 1991. En 1995 se retiraba de la primera línea política. Entre sus facetas más sociales, está su militancia al frente de la ONG Alén Mar que, además de colaborar con la Unión Barcalesa en La Habana, enviaba en 2009 quince toneladas de alimentos a los campamentos saharahuis.

Participó, igualmente, en el centenario de dicha Unión Barcalesa en la capital cubana a finales de 2007, encabezando una delegación que contó con los entonces alcaldes de Negreira Juan García Fuentes y el de A Baña, Andrés García. Entre sus ensayos más celebrados, muchos de ellos volcados en el blog Ágora, está la localización de un veterano preso del campo de concentración de Mauthausen, Avelino García García, de Liñaio, y que sobrevivió a la barbarie nazi en Francia.

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Modernización del municipio

Está considerado como uno de los regidores que más hizo por la modernización de Negreira, y se volcó por ejemplo con la carrera popular que hoy es una referencia en toda Galicia, o con los tradicionales carnavales. López Tuñas deja viuda, Lucía María Picos Fernández; dos hijos, Javier y Alba López Picos; nietos, Xabier, Antón y Blanca; y un hermano, José Ramón López Tuñas, así como sus allegados.