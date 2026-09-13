Rianxo vive el día grande de la Guadalupe con procesión marítima, música y fuegos

Rianxo continúa inmerso en las Festas da Guadalupe, que este domingo vivieron una de sus jornadas más tradicionales y multitudinarias. Los actos comenzaron por la mañana con las alboradas de la Agrupación Músico Cultural de Ribadumia y la Banda de Gaitas Buxaina de Taragoña, antes de dar paso a las citas religiosas que marcaron el día.

A las 12.00 horas comenzó la misa solemne en la Capela de Guadalupe, cantada por la Coral Abraira, y a continuación tuvo lugar la tradicional procesión marítima, con la colaboración de la Cofradía y las asociaciones mejilloneras.

La música regresa por la tarde con un concierto de la Agrupación Músico Cultural de Ribadumia en la Praza da Igrexa, y el baile-romería del Grupo Arena en el Paseo da Ribeira. A las 20.00 horas será el turno del baile y la música tradicionales con Vai de Roda.

La jornada culminará con la verbena, a partir de las 22.00 horas, a cargo de Galilea y La Banda de Ayer. A medianoche, uno de los momentos más esperados llegará con los fuegos de artificio aéreos y acuáticos sobre el Paseo da Ribeira.

Procesión en honor a la Virgen de la Guadalupe. / Cedida

Una semana de fiesta por delante

La Guadalupe continuará durante los próximos días con una programación que mezcla música, actividades populares, propuestas para todas las edades y algunas de las estampas más reconocibles de las fiestas.

Entre las citas especialmente señaladas figura el jueves 17, cuando el casco viejo acogerá durante toda la jornada el Feirón Mariñeiro «A feira de 1926», acompañado por sesiones vermú, música folclórica y verbena.

Y el viernes 18 llegará el gran desenlace. La jornada comenzará con propuestas infantiles, con hinchables acuáticos desde las 11.00 horas y fiesta de la espuma a las 13.00 en la Praza Castelao. Por la noche, la gran verbena reunirá a Eureka, Trébol y Ritmo Xoven.

Ya de madrugada, Rianxo volverá a vivir una de las imágenes más esperadas de cada Guadalupe: A Rianxeira cantada entre miles de bengalas, seguida de la gran traca final que pondrá el broche a las fiestas.